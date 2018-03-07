Eren Erdem'den Akit'e yalanlama

Eren Erdem, ”Yıllardır, Eren Erdem ismi üzerinden yazılı ve görsel alanda tiraj ve reyting yapmaya çalışan Akit gurubunun, olmayan bir tweeti tekrar,tekrar temcit pilavı gibi ısıtarak kamuoyunun gündemine taşımış olması, iftira atarak iktidara yaranma çabasının devamıdır. Böyle bir tweetin olmadığı konusunda mahkeme kararı (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2016/22482 karar) olmasına karşın her türlü hukuksuzluğu yapmayı meslek edinmiş bu gurubu şiddetle kınıyorum”, dedi. Akit gazetesi hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Eren Erdem,

İKTİDARDAN ŞEVKAT İSTİYORLAR

”Son günlerde gerek Tv kanallarında gerekse Akit gazetesinde yaptıkları kin ve nefret dolu yayınların AKP sözcüleri tarafından eleştirilmesini içlerine sindiremeyen bu iftira odağı , “bize şefkat gösterin ne yaptıysak sizin dediklerinizi yapıyoruz”manasına gelecek manşetler atmaktadır. Bu haykırış bile İktidarla hangi ilişkiler yumağı içinde olduklarının açık kanıtıdır. Şahsımı hedef gösteren mahkeme kararlarını tanımayan Akit gazetesi ve Akit Tv hakkında suç duyurusunda bulundum, gazetecilik mesleğini ve yayıncılık etiğini ayaklar altına alan bu kuruluş hakkında Basın Konseyini ve RTÜK’ü de göreve çağırıyorum. Vatan hainliğine varacak kadar iftira dolu yayınlar yapan şahsımı hedef göstererek can güvenliğimi tehlikeye sokan bu şer odağından hukuk önünde hesap soracağım.

Bu vesile ile; habere konu ettikleri” Türkiye ile İran savaşırsa İran’dan yana olurum” tweetinin olmadığına dair mahkeme kararını bir kez daha basının ve kamuoyunun bilgisine sunuyorum.