ABD Dışişleri Bakanı'ndan flaş Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Rahip Brunson bu ay serbest bırakilabilir' açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İzmir'de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili "Bu ay serbest bırakilabilir" dedi.

WSJ yazdı: Brunson o tarihte serbest kalabilir

Bloomberg HT'nin haberine göre, Pompeo, "Türk yetkililerle Brunson'ın durumunu bu hafta konuşmayı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Amerika merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini ileri sürmüştü. Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, Brunson'ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullanmıştı.