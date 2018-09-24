CHP'li vekil: MHP itiraf etti

Hülya Karabağlı/T24 - CHP İstanbul Milletvekili, Meclis Adalet Komisyonu Sözcüsü Zeynel Emre, MHP'nin bugün TBMM Başkanlığı’na sunduğu af teklifine ilişkin "Türkiye'de aflar, darbeler ve muhtıra döneminde uygulanan hukuk ağır haksızlıklara yol açtığı için çıkarıldı. Hukuk sisteminin sağlıklı olduğu ülkelerde af tartışması olmaz. Bu bir yerde, MHP’nin itirafı” değerlendirmesinde bulundu. Emre, teklifin kanunlaşması halinde yaklaşık 80 bin kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın da faydalanacağını söyledi.

MHP, af kapsamı dışındaki suçları açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran seçimlerinden önce organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı’nın adını gündeme getirdiği, partisinin bugün TBMM Başkanlığı’na sunduğu af teklifinin ayrıntılıları tartışılıyor.

15 Temmuz 'FETÖ' darbesi ile daha önceki benzer süreçlerden sonra yaşanan mağduriyetler nedeniyle yapılan af düzenlemelerine dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili, Meclis Adalet Komisyonu sözcüsü Zeynel Emre, “Türkiye’de hukuk sisteminin sağlıklı olduğu ülkelerde af tartışması olmaz. Bu bir yerde, MHP’nin itirafı” dedi. Teklifte, yaralama suçlarının indirim kapsamında olduğunu belirten Emre, “Herhangi birisi sokakta size kızmış, ateş etmiş size ölmemişsiniz, sakat kalmışsınız, yaralanmışsınız, bir ayağınız işlemez hale gelmiş ve bunlar kapsama alınmış. Tüm yaralama suçları ve benzer suçlar buna göre kapsama alınmış oluyor” diye konuştu.

“19 Mayıs tarihinin seçilme gerekçesi yok”

AKP’nin, MHP’nin bu teklifini kurumsal olarak kabul etmediğini belirten CHP’li Emre, TBMM’de şu konjonktörde AKP’nin evet demediği bir işin çıkmasının pek olanaklı olmadığını belirterek T24’e teklifle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"19 Mayıs seçilmiş, orada daha önceki söylemlerine istinaden öyle bir tarih seçmişler, 23 Nisan ya da 29 Ekim gibi olabilirdi. Belli bir gerekçesi yok neden o tarihin seçildiğine ilişkin. Bu konuda partimiz bunu hukukçularla değerlendiriyor, bütün boyutlarıyla biz bunu tartışacağız. Seçilen suç tarifleri var, Ceza kanunun 81. maddesi ‘adam öldürme’ ve ‘nitelikli halleri’ 82. maddesi bu ceza indirimin kapsamındadır diyor. 83. Madde ‘Adam yaralama’, ‘ nitelikli halleri ‘dahil herhangi birisi sokakta size kızmış, ateş etmiş size ölmemişsiniz, sakat kalmışsınız, yaralanmışsınız, bir ayağınız işlemez hale gelmiş ve bunlar kapsama alınmış. Tüm yaralama suçları ve benzer suçlar buna göre kapsama alınmış oluyor. Bunlar arasında neye göre ayrım yapıldı açıkçası belli değil. Bir sistematik ve mantığa dayanmıyor.

“AKP iktidara gelince infaz süreleri artırıldı”

Bir başka konu cezanın infazının azaltılması deniyor. AKP iktidara gelmeden önce Türkiye’de verilen cezaların beşte ikisi yani yüzde 40’ı infaz ediliyordu, şartlı tahliye süresi ondan sonra başlıyordu. Adam öldüren 24 yıl ceza alıyordu, 10 yıl yattıktan sonra dışarı çıkabiliyordu. AKP döneminde bu infaz sürelerinin kısa olduğu gerekçesiyle 5371 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun ‘da değişiklik yapıldı süreleri üçte ikiye çıkarıldı. Örgütlü ve terör suçlarında dörtte üç dendi. Ondan sonra zaman zaman infaz ertelemiş ve infazda oynamalar gibi çeşitli düzenlemeler ara ara yapıldı.

“Türkiye’de ne zaman darbe dönemleri olmuş”

AKP bu teklifi kurumsal olarak kabul etmiyor. TBMM’de şu konjonktörde AKP’nin evet demediği bir işin çıkması pek olanak yok. Ama burada, bir ısrar var MHP tarafından o ısrara artık AKP’ye eleştirilere dönüştü. MHP’li Başkanvekili Celal Adan’ın açıklaması var, Genel Sekreter Semih Yalçın’ın var. Bu af konusu Türkiye’de ne zamanlar gündeme geliyor. Hukuk sisteminin sağlıklı olduğu ülkelerde af tartışması olmaz, bu bir yerde, MHP’nin itirafı. Türkiye’de ne zaman darbe dönemleri olmuş ve darbe döneminde uygulanan hukuk ağır haksızlıklara yol açtığı için af tartışması olmuş ve af kararları çıkmış. 60 darbesi, 71 muhtırası ve 80 darbesi, 99 Rahşan affı düzenlemesi.

“Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal kararları var”

Türkiye 15 Temmuz’u yaşadıktan sonra FETÖ ile mücadele edilsin ama bununla ilgili asıl hukuksuz ve haksız kararı veren yargıçlar, operasyonları, kumpasları yapan emniyet müdürleri işin içinde olanlar ve onlara her türlü siyaseten desteği verenler ve kamuoyu vicdanları yaralamadan bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledik. Daha önemli görevlerde olanlar ya yurt dışına kaçtılar, öte yandan yönetenlerin sürekli övdüğü bir yapıya karşı dahil insanlar başta olmak üzere asıl sosyal tabakayı oluşturan kesime dönük sert müdahaleler olduğunu gördük.

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği iptal kararları var. Suçlananlar arasında bir ayrım yapıldığı zaman mahkemenin bunu iptal ederek genişlettiği durumlar oldu. Çıkartılacak bir düzenlemenin de nereye varacağını kestiremezsiniz.

4 bin küsur hakim ve savcı ihraç edildi. Bunların baktıkları dosyalar var insanlar haklı da olsal haksız da olsa haksızlığa uğradıklarını düşünüyor. Bunun nasıl giderileceğinin konuşulması lazım.

“Tosuncuk bu işten faydalanır“

Kamuoyunda, Tosuncuk olarak bilinen kişi vardı, dolandırdı gitti. Tosuncuk bu işten faydalanır mı faydalanır bir engel var mı? Bahçeli’nin bu konuyu ilk dile getirdiği ve kader mahkumu olarak saydığı isimler Çakıcı ver bazı isimler saymıştı. Bu konu üzerine af konusu gündem yapılmıştı. Bunun bir tesadüf olduğunu söylemek güç açıkçası."