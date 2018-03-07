AKP'li Yazıcı'dan kongre açıklaması

NTV'de canlı yayına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın konuşmalarından önemli satırbaşları şöyle:

SAADET PARTİSİ'Nİ DIŞLAMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Bu ittifaka gelebilecek partiler belli. Yapılan düzenleme bir partiye özgü değil. Bu çerçevede MHP deklera etmiş, AK Parti uygun görmüş birlikte çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde partiler arası görüşme oluyor. Saadet Partisi'ni dışlamamız söz konusu değil veya benzer partileri...

Bizim ittifak çerçevesinden bakışımız 80 milyonu kapsayıcıdır. Bu hedefe katkı sağlayacak partilere bu ittifak alanı açıktır. Kaldı ki kimseyle bir ittifak yapmış değiliz, MHP ile ittifak yapacağımız gözüküyor. Kapımız kimseye kapalı değil. Siyasi partiler ülke gerçekliğini görmeleri gerekir. Ama bunu görmeyen arkadaşlar varsa bunu görmeyen siyasiler varsa yalvaracak halimiz yok.

KONGREYİ SONBAHARA BIRAKMAYABİLİRİZ

Hiçbir arkadaşımızı AK Parti ailesi dışına itmiş değiliz.

AK Parti Olağan Kongresi'ni sonbahara bırakmayabiliriz. Karar verilmiş bir durum yok. Değerlendirmeyi yapıp, seçimlere doğru yoğunluğumuzu daha da artırmamız gerekir.

İlk kongrelerinden sonra büyük kongre, MKYK'da gelir, gündem yapılır, karar alınır. Eylül derse Eylül yapılır, daha önce derse bitiririz. Ben de kongre üyesi olarak, parti iç yapılanmasını bitirsin. Seçime doğru hazırlıklara başlansın.

ERKEN SEÇİM YOK

Sonbahara geldiğinizde 2019'un bütçesini hazırlayacaksınız. 2019'un hemen başında kampanyaya başlayacağız. Bütün bu çalışma alanlarını dikkate aldığında, bizim büyük kongremizin Eylül'e bırakmanın daha önce yapılması daha gerçekçi.

Bakın bizim siyasi pratiğimizde erken seçim yok.

BAHÇELİ'DEN 'ERKEN SEÇİM' ÇIKIŞI GELİRSE...

Çıkış yapmış olur. Tutamayız, öyle bir şey derse, öyle bir şey demiş olur yani.

Bugüne kadar 15 yıldan bu yana hiçbir zaman erken seçimden yana olmadık. Erken seçime şiddetle karşıyız. Erken seçimi gerekli kılan olay olması lazım.

Niye yerel seçimlerden önceye alalım? Yerel seçimin tarihi belli, genel seçimin tarihi belli 3 Kasım 2019. Bu takvim bu şekilde devam edecek.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Ben tanıdığım kadarıyla, Abdullah bey Türkiye'nin çıkarlarını her şeyden önde tutar. Kişisel bir pozisyon almaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla kararını ona göre verir. Benim beklentim bu.