CHP'li Gök Ankara'nın 25 yıllık tahribatını anlattı

Gök'ün konuşması şöyle;

Türkiye, çöken Osmanlı İmparatorluğu'nun üzerine 29 Ekim 1923'te kurulmuş bir cumhuriyettir.

Cumhuriyetin kurucuları bu tarihe gelinceye kadar dört yıl süreyle Osmanlı İmparatorluğu'nu işgal eden ülkelerle savaşmak zorunda kalmışlardır. İşte bu savaş Ankara'dan yönetilmiş ve cumhuriyet de Ankara'dan ilan edilmiştir. Millî mücadelede Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına en güç zamanda en büyük desteği veren Ankara için Mustafa Kemal "Benim gönlümde Ankara'nın ve Ankaralıların ayrı bir yeri vardır." demiş ve Ankara'nın konumu, gelişmeye açık olması, millî mücadelenin karargâhı olması düşünülerek 13 Ekim 1923'te Ankara başkent yapılmıştır.

Ankara kentinin kimliğini, uygarlık tutkusu, hoşgörü ve cumhuriyetçilik gelenekleri oluşturur. Hacı Bayram Veli, 1427 yılında ünlü camisini yaptırırken hemen yanı başındaki Roma İmparatoru Augustus'un anıtına dokunmamış, tam tersine ondan yararlanarak hoşgörü anlayışının en güzel örneğini vermiştir bundan tam altı yüz yıl önce.

Ankara, Hititler, Galatlar, Frigler, Bizans, Ahiler, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerini bünyesinde barındıran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak ülkemizin tarihsel hafızasının merkezi durumundadır. Ancak son yirmi yılda bu tarihsel hafızanın önemli parçaları zarar görmüş veya yok edilmiştir. Özellikle Cumhuriyet Dönemi eserlerine sistematik saldırılar gerçekleşmiş ve Ankara'nın kimliği büyük ölçüde tahrip edilmiştir.

Bugün gelinen noktada Ankara hoşgörü anlayışından uzaklaşmış olup Ankara'nın tarihî kimliği, cumhuriyetçi nitelikleri, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısı iktidarın ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin tehdidi altındadır. Ankara'nın tüm dış ilçeleri göç nedeniyle ve birer birer yitirdikleri kamu hizmet binalarıyla Türkiye'nin ilçeler arasındaki gelişmişlik sıralamasında en gerideki yerlerini almaktadır.

Örnek olarak, 2000 yılında AKP iktidara gelmeden önce Haymana ilçesinin nüfusu 54 bin iken şu anda 27 bine düşmüştür. Kalecik 25 binden 13 bine, Nallıhan 40 binden 28 bine, Bala 40 binden 21 bine, Güdül 21 binden 8 bine düşmek suretiyle büyük ölçüde göç vermiştir.

Besicilik ve çiftçilik dış ilçelerimizde neredeyse sıfır noktasına gelmiştir. Atatürk'ün adının ve çağdaş yaşamın izlerinin silinmesi için her türlü tertip Ankara'da denenmektedir. Ankara'yı yirmi dört yıldır yöneten büyükşehir belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesidir. Ödemediği kamu borçlarının yanında, vergisini de ödemeyerek vergi yüzsüzleri listesinde 6'ncı sırayı işgal etmiştir. Ankaralılar en pahalı suyu, en pahalı doğal gazı kullanmaya bu yönetimle mahkûm olmuşlardır.

Metrolara kaynak aktarmak için özelleştirilen Başkentgazınmetroların yapımı Ulaştırma Bakanlığına devredildiği hâlde tümü satılmıştır ve tam 1 milyar 162 milyon doların bugün nerede olduğu belli değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesinden bu hesap sorulmalıdır.

Ankaralılar Başkentgazın özelleştirilmesinde ne kadar haklı olduğumuzu bugün bizlere yakınarak anlatmaktadır. Alan şirket Ankaralılara doğal gazda büyük sıkıntı yaşatmakta, sayaçların değiştirilmesi konusunda ciddi baskılar yapmaktadır. Önceden ödenmiş olan mekanik sayaçların elektronik sayaçlara dönüştürülmesindeki depozito kabul edilmemekte ve Ankaralılar şu anda tekrar mekanik sayaca döndürülmek için ciddi baskılarla uğraşmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara'da en son resmî millî maçın yirmi altı yıl önce yapıldığını bilir misiniz? Bir başkente yakışan bir tablo mudur? Tam yirmi altı yıl önce, çeyrek asır önce Ankara son resmî millî maçını yaşamıştır.

Ankara 196 ülkeyle ticaret yapan bir ildir ama Ankara'dan şu anda direkt uçuş seferleri ancak 14 ülkeye mümkündür. Yazıktır Ankara'nın ticaretle uğraşan insanlarına, sanayisiyle uğraşan insanlarına. Herkes İstanbul aktarmalı gitmeye çalışıyor. Büyük bir vakit kaybı ve zaman kaybı Ankaralı ticaretle uğraşan kesimin büyük bir sıkıntısını oluşturmaktadır. Bu ulaşım yolu ve özellikle direkt hatların uçuş alanında artırılması zorunluluktur.

Ankara'da 5 milyon 450 bin nüfusa karşı, 15.430 yatak bulunmaktadır hastanelerde. Bu çok küçük bir rakamdır.

5 milyon 450 bin nüfusa sahip Ankara'daki yatak sayısının 15.430 olduğu gerçeğini dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Ankara'da her yıl aşağı yukarı 3-4 bin şirket kapanmakta ve bin ile 2 bin civarında şirket de tasfiye edilmektedir değerli arkadaşlarım. 2017 itibarıyla, karşılıksız çek sayısı 32.578'dir.

Ankara'nın bu ciddi sıkıntıları yanında, şeker fabrikalarını özelleştirirken 22 şeker fabrikasının geçen yılki zararını 70 milyon olarak açıklayan Hükûmet, Ankapark'a harcanan 1 milyar 563 milyon liranın hesabını vermek durumundadır. Bir yandan 70 milyon lira zarara uğradı diye şeker fabrikalarını özelleştiriyorsunuz, bir yandan da Ankara'da Ankapark'a 1 milyar 563 milyon lira para harcanıyor değerli arkadaşlarım. Böyle bir tablo içerisinde Ankara'nın yönetilmesi mümkün değildir ama Ankara bütün güçlükleri aşacak bir siyasal birikime, demokrasi ruhuna ve uygarlık ruhuna sahiptir.



