Akın: Sofralar beyaz ete hasret kalacak

Kanatlı hayvan üreticiliğinin Balıkesir için önemine değinen Akın, “Üretim yapmamak üretim yapmaktan daha kârlı bir duruma geldi” dedi. Akın’ın konuşması şu şekilde;

Kuvayı Milliye’nin Başşehri Balıkesir'imiz yapısı ve iklim koşullarıyla tarım ve hayvancılık kentidir. Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminde öncü iller arasında yer alan kentimiz için özellikle kanatlı hayvan üretimi çok önemli bir yere sahiptir. Maalesef tavukçuluk sektörü sıkıntılı günler yaşıyor. Girdi maliyetlerine gelen yüksek zamlar üreticileri masraflarını ödeyemez hâle getirdi. Özellikle kanatlı hayvan sektörü için önemli bir maliyet olan yem fiyatlarının yüksek oluşu sektörü de iyice krize soktu, üretici borç batağı içerisinde. Üretim yapmamak üretim yapmaktan daha kârlı bir duruma geldi. Kredilerini ödeyemeyen üreticilerimizin birçoğu piyasadan çekilmek zorunda kalıyor. Kırmızı ete hasret kalan sofraların, tavuk etine de hasret kalmaması için Hükûmeti hem üretici yararına hem de tüketici yararına önlemler almaya davet ediyorum.