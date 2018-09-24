Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz geçtiğimiz hafta istifa etmişti. Enver Yılmaz'ın istifasının ardından yeni başkanın kim olacağı merak ediliyordu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı AK Parti'nin adayı Engin Tekintaş oldu. Tekintaş, Ordu'nun Altınordu ilçesinin belediye başkanlığı görevini yürütüyordu.

Tekintaş, Yılmaz'ın ardından başkanlık görevine vekalet etmişti.

YILMAZ İSTİFASINI TWİTTER'DAN DUYURMUŞTU

Enver Yılmaz istifasını Twitter'dan, "Söylenecek o kadar söz var ki; Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye... 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz." ifadeleri ile duyurmuştu.