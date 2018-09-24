Erdoğan'ın yeni sarayının faturasını kim ödeyecek?

Halen Anadolu yakasında Beylerbeyi Sarayı’nı, Avrupa yakasında ise Yıldız Mabeyn Köşkü’nü kullanan Erdoğan, başbakanlığı sırasında kullandığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ni de yeniden kullanmaya başlayacak. Böylece AKP Genel Başkanının yalnızca İstanbul’da kullandığı saray sayısı üçe çıkacak.

Bu amaçla Dolmabahçe Sarayındaki hummalı bir faaliyet başlatıldı. Makam odasıyla birlikte, yönetim odalarının bulunduğu ana binanın girişine Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı asıldı. Binanın dış cephesindeki ve bahçedeki yenileme çalışması da sürüyor. Binali Yıldırım’ın başbakanlığı döneminde etrafı yüksek demir bariyerlerle çevrilen ve önündeki sokağı yaya ve araç trafiğine kapatılan ofisteki güvenlik önlemleri yeterli bulunmadı. Güvenlik önlemlerinin arttırılması için de bir çalışma başlatıldığı öğrenildi. Sarayın etrafından kuş uçurtulmuyor. Kadıköy-Beşiktaş vapurunu kullananlar uzun süredir Deniz Müzesi tarafına yönlendiriliyor.

Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayına dönüşünün nedeni Mabeyn Köşkü’nün imkânlarını yeterli bulmaması. Dolmabahçe’de Mabeyn Köşkün’de olmayan büyük bir toplantı ve yemek salonu ile misafirler için bekleme salonu bulunuyor. Ayrıca Mabeyn Köşkü’nün girişi Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampusu girişiyle aynı yola çıkıyor. Erdoğan halkla yolunu bile paylaşmak istemiyor artık. Dolmabahçe Sarayını tercih etmesinde iskelesinin bulunması ve deniz ulaşımını kullanma imkânı sunması olduğu belirtiliyor. Dolmabahçe’de helikopter inişi için de uygun bir alan bulunuyor.

ERDOĞAN’IN SARAYLARI

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nı düzenleyen 1 numaralı kararname ile 1933 yılından beri TBMM bünyesindeki Milli Saraylar Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Bu düzenlemeyle daha önce kullandığı Dolmabahçe ve Beylerbeyi’nin de bulunduğu 11 saray ve kasır Erdoğan’a bağlanmış oldu. Saltanatın ve hilafetin kaldırılması Cumhuriyet’in kurulmasıyla saraylar TBMM’ye bağlanmıştı.

Erdoğan’a bağlanan saraylar şöyle: Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları, Yıldız Şale Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasrı, Florya Atatürk Köşkü ve Sosyal Tesisleri, Yalova Atatürk Köşkü ve Beykoz Kasrı.

Bunların dışında Ankara Beştepe’de 1100 odalı olduğu söylenen yeni sarayının yanında Marmaris Okluk Koyu’nda Yazlık Saray inşa ediliyor. Ankara Beştepe Sarayının proje bedeli 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklanmasına karşın Mimarlar Odası’nca en az dört buçuk milyar liraya mal olduğunu belirtmişti. Marmaris’te inşası devam eden Yazlık Saray’ın maliyeti de sır gibi saklanıyor. Sarayın sadece klima bedelinin 3 milyon lira olduğu açıklanmıştı. Uzmanlar klima maliyetinin 3 milyon lira olabilmesi için yapılacak binanın en az 350-400 odalı olacağı tahmininde bulunuyor. Etrafı Çin Seddi’ni andıran yaklaşık dört metre yükseklik ve kilometrelerce uzunluktaki duvarlarla çevrili alandaki inşaat çalışmaları sır gibi saklanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Muş'ta düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi programında konuşan Erdoğan, Ahlat'a 1071 metrekarelik oturma alanı ve 10 dönümlük bahçeye sahip Cumhurbaşkanlığı Köşkü yaptırılacağını açıklamıştı.