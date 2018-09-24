'Bugüne kadar Amerika'nın hangi oyununu bozduk?'

Ataklı: "Bana şu ana kadar Amerika'nın isteklerine aykırı yaptığımız bir tek şey söyleyin, Amerika'nın hangi oyununu nerede bozduğumuzu gösterin." diye sordu.

Can Ataklı'nın bugünkü yazısında ilgili bölüm şöyle:

Nota bile vermiyoruz

Lafa gelince “ey Amerika” diye bağırmaktan çok hoşlanıyoruz.

Toplumun yarıya yakını ilk kez AKP iktidarı döneminde ve bizzat Erdoğan'ın Amerika'ya karşı dik durduğunu zannediyor.

Medyasıyla üniversiteleriyle kanaat önderleriyle bu iddia adeta beyinlere çakılıyor.

Toplumun beynini yıkayanların hiçbirinin aklına “Amerika'ya karşı dik duruş” konusunda bir kanıt göstermek gelmiyor.

Çünkü nasıl olsa “Aya otoyol yapılıyor” sözüne bile inanan ciddi bir kitle yaratıldı.

Aylardır hem yazılarımda hem tv konuşmalarımda ısrarla bir soru soruyorum.

Diyorum ki “Bana şu ana kadar Amerika'nın isteklerine aykırı yaptığımız bir tek şey söyleyin, Amerika'nın hangi oyununu nerede bozduğumuzu gösterin.”

Şu ana kadar kimse cevap vermedi.

Troller bile hareket etmiyor.

“Hain, alçak, terörist” gibi yakıştırmaları yapıyorlar ama cevap yok.

Nasıl versinler, ne desinler ki?

Şu anda herhalde dünya üzerinde hiçbir ülke Amerika'nın her istediğini bu kadar yerine getirmiyordur.

Ama lafta üstümüze yok.

Örneğin sanki çok şikâyetçiymişiz gibi iki günde bir PYD-YPG konusunu gündeme getiriyorlar.

Erdoğan yeni havaalanındaki konuşmasında yine konuya değindi ve Amerika'nın YPG'ye 19 bin TIR silah gönderdiğini söyledi.



İyi de buna karşı ne yapıyorlar peki?



Haydi geçtik müdahale etmeyi, İncirlik'i boşaltmayı falan, diplomatik bir nota bile göndermek de aklımıza gelmiyor.



Oysa hiç olmazsa nota verilse Amerika'nın terör örgütlerine yardım ettiğine ve bizim de bundan rahatsız olduğumuza dair diplomatik alanda elimizde bir kanıt olur.



Boşuna afra tafranın aslında iç politikaya yönelik olduğunu söylemiyorum ki.



Sonuç ortada işte.