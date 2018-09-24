CHP'den Vikipedi sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 17 aydır erişime engelli olan Vikipedi’yi Meclis’e taşıdı. İnternet yayınlarına MİT denetiminin tartışıldığı şu günlerde Türkiye’de son yıllarda artış gösteren erişim engellemelerine ve internet kullanımına yönelik sansür uygulamalarına dikkat çeken Adıgüzel, “Türkiye’de ifade özgürlüğü zaten uzun zamandır can çekişiyordu, şimdi ise adım adım internetin toptan sansürlenmesine doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.



CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, 29 Nisan 2017 tarihinde Başbakanlığın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellenen Vikipedi’nin akıbetini sordu.



Adıgüzel, önergede şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi olarak bilinen, Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip Vikipedi 17 aydır erişime engelli durumda. Geçtiğimiz yasama döneminde, BTK tarafından yapılan ‘sorunun çözümüne ilişkin görüşmelerin devam ettiği, Vikipedi’nin hakimlik kararına konu milli güvenlik ve kamu düzenini ihlal edici nitelikteki hukuka aykırı içerikler hakkında işlem yaptığı takdirde, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı gereği erişimin engellenmesine son verileceği’ yönündeki açıklamalara rağmen Vikipedi’ye erişimin yeniden ne zaman sağlanacağı bilinmiyor. Kaldı ki, bu konuya ilişkin resmi makamlar tarafından yürütülen çalışmalar da kamuoyu ile sağlıklı bir şekilde paylaşılmıyor.”

Onursal Adıgüzel



“Sırada İnternetin Toptan Sansürlenmesi Mi Var?”



Öte yandan, medyaya yansıyan RTÜK ve BTK uzmanlarının hazırladığı taslağa ilişkin de konuşan Adıgüzel, “İnternet yasakları ve denetimi uzun zamandır Türkiye’nin gündeminde. Keza Türkiye’deki yurttaşlar uzun zamandır, erişim engellemeleri, internet yavaşlatmaları, altyapı sorunları gibi nedenlerden dolayı çağın gereklerine uygun internet erişimine sahip değil. 2,5 yıl süren Youtube yasağı, Twitter yasakları, Facebook’daki içerik kısıtlamaları ve son dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal medya operasyonları ve internete getirilen RTÜK denetiminin ardından şimdi de MİT sopası. İktidarın sansür uygulamaları artık geleneksel medya sınırlarının çok ötesinde. Açıkça görülüyor ki, ‘Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız’ diyenlerin hedefinde şimdi internet medyası var. Atılan bu adımların önümüzdeki süreçte internetin toptan sansürlenmesine götürüp götürmeyeceğinin bir garantisi yok” dedi.