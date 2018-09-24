MHP 'affedelim' dedi! Soylu onlar için ne talimat vermişti?

MHP, af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları da af kapsamına alındı.

"İçeride uyuşturucu baronu yok"

Af teklifi ile ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "İçeride uyuşturucu baronu yok. Genellikle Doğu ve Güneydoğulu çocuklar. Cezaevlerinde tahrik edilebilecek çocuklardır. Öncelikle ıslah edilmelidir. Kamuoyunda torbacı olarak biliniyor. Yoksul halk kesimleri" ifadesini kullandı.

"Ayağını kırmaya polis görevlidir"

Ocak ayında düzenlenen 'Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele' toplantısında konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise polislere uyuşturucu satıcısının 'ayağını kırma' talimatı vermişti.

Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir buçuk yıldır bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin" diye konuşmuştu.