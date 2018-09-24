CHP'li Salıcı'dan İBB adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın açılamasından satırbaşları şöyle:



İsmail Devrim'in intiharını gündeme getirmeye çalışanlar tutuklandı. Gerekçe Milli Güvenliğe tehdit. Şu anda Türkiye'de yaşayan hiçbir vatandaşımız hain falan değil, tehdit değil.

AF TARTIŞMALARI

Öncelikle af tasarısının içeriğini bir görmek lazım. Bu tasarıyı MHP yapıyor. Cumhur ittifakının küçük ortağı MHP. Büyük ortağı AKP'nin bu konuya nasıl baktığını görmek lazım.

Biz CHP olarak inceleyeceğiz. Değerlendirdikten sonra görüşlerimizi paylaşacağız.

MUHARREM İNCE, İBB'YE ADAY OLACAK MI?

MYK'da bu konu gündeme gelmedi. CHP sözcüsü ya da genel başkanı bir açıklama yaptığı zaman aynı soruyu sürekli soruyorsunuz. Bizim gündeme getirdiğimiz Türkiye'nin sorunları, krizle, ekonomiyle ilgili sorunlar nedense gündeme gelmiyor. Bu konu MYK'da konuşulmadı.

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