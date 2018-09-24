MHP'nin af teklifine AKP'den yeşil ışık

Metiner, MHP'nin hazırladığı teklifle ilgili Star Gazetesi'ndeki köşesinde bir yazı kaleme aldı.

MHP, af kapsamı dışındaki suçları açıkladı

Metiner, “Af" denildiği andan itibaren istediğiniz şey sorgulanır hale geliyor. Ve kaçınılmaz olarak başkaca tanımlar türlü spekülasyonlar eşliğinde meydandaki yerlerini alıyorlar. AK Parti bu sorunun çözülmesine katkı sağlamalıdır. MHP ile oturup bu konu hem toplum vicdanını rahatsız etmeyecek, hem de gerçek mağduriyetleri giderecek bir çerçeveye oturtulabilir. Eminim ki bu teklife CHP de destek verecektir” dedi.

MHP teklifinin ‘Af' diye adlandırılamayacağını, “infaz rejiminde düzenleme” olabileceğini belirten Metiner, “İstenilen şeyin çerçevesi gayet iyi çizilmiş. Ve iddia edilen suç türlerinin hiç birine getirilmiş bir “af” söz konusu değil. Şahsen benim de istediğim “infaz rejiminde yapılacak düzenleme” ile bir kısım mağduriyetlerin sonlandırılması isteniyor” diyerek teklife destek verdi.