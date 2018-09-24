Tacettin Bayır'dan Aziz Kocaoğlu'na çağrı

Özgür TUĞRUL - YURT - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ön seçim çıkışına değinen Bayır, “Mevcut Başkan Aziz Bey de ön seçim istiyor. Ama isteyiş şekli bana biraz garip geliyor. Ben aday olmayacağını iddia ediyordum. Torunlarla yaşamak da güzel bir şeydir. Hepimiz bir kere dünyaya geliyoruz. Aziz Bey bu işi çok yoğun bir şekilde yapıyor. Ailesine bir miktar zaman ayırması gerek. Ön seçim yapılamayacağını bildiği için, ‘parti ön seçim yapmayacağım dedi. Beni affedin. Nasıl olsa ön seçimden çıkarım ama buraya kadar, finali burada yapayım’ diyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz. İzmir’e hizmetleri oldu. Yine hizmet etmek istiyordur ama bunu halka sormak lazım. Bir bayrak değişimi ve kan değişimi yapmak gerekiyordur” dedi.

KOCAOĞLU'NUN ‘AĞABEYLİK YAPACAĞIM’ DEMESİNİ BEKLİYORUM



Başkan Kocaoğlu’nun ‘yokum’ demesi halinde partide alternatif bir düşüncenin oluşup oluşmadığının sorulması üzerine açıklama yapan Bayır, “CHP oldukça büyük bir partidir. Tek kişi üzerine hesap yapmaz. Ben çok büyükşehir belediye başkanı, il başkanı, genel başkan gördüm, eskittim. CHP çok büyük bir partidir. Bu olayı tek kişiye bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Aziz Kocaoğlu’na yaptıkları için teşekkür ederiz.

Ahmet Piriştina’ya, Yüksel Çakmur’a hepsine teşekkür ederiz. Aziz Bey de böyle anılacaktır. Hepimiz ölümcül insanlarız, hepimiz gelir geçeriz. Hepimizin yerine genç kadrolar gelecektir. Benim beklentim şudur; Aziz Bey ağabey rolünde çıkacak, ‘hepinize teşekkür ediyorum. Ben artık bir ağabey olarak yeni bir kardeşimize destek olacağım’ diyecektir. Kendisinin göstereceği değil, örgütün ve genel merkezin göstereceği adaya ‘ağabeylik yapacağım’ demesini bekliyorum. Önünde sonunda bırakacak. Geçen dönemde de bu tartışmalar vardı, ben hatırlıyorum. Bırakacak mı bırakmayacak mı diye konuşuluyordu. Partililerin, ‘İzmir Aziz’dir Aziz kalacak’ diye bağırmaları doğaldır. Biz de bu işleri ‘kişilere endekslemeyin, İzmir CHP’dir CHP kalacak’ diyoruz. Aziz’ler Tacettin’ler gelip geçicidir” dedi.