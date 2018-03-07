CHP'li Usluer'den kadınlara çağrı

Usluer, “ Kadın olarak bizlere ve yurttaş olarak tüm insanlarımıza düşen görev haklarımıza sahip çıkmaktır! Bizler 21. Yüzyıla kadar gelen tarihi bir birikimle ne sömürüler, ne zulümler gördük ve üstesinden geldik! Bu gün yine aynı direnç ve bilinçle haklarımıza sahip çıkacağız!” dedi.

CHP PM Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, geçmişten gelen köklü bir tarihi olan kadın mücadelesinin önce kadınlara sonra tüm insanlığa örnek olması gerektiğini ifade etti. Usluer, “ Ne büyük mücadeleler verildi, hayatlar feda edildi insanca yaşamak için. Bu birikimi bugün tüm dünya ve elbette Türkiye çok iyi hazmetmeli. Çok kutsal mücadeleler sonrası elde ettiğimiz haklarımızı bugün yok etmeye çalışan ve kadını yok sayan bir yönetim ile başa çıkmaya çalışıyoruz. Her türlü zorbalığı gördüğümüz bu iktidar eminim ki yine kadınların mücadelesi ile tepetaklak olacak! Daha dün 8 Mart için sokağa çıkan kadınları saçlarından sürükleyen zihniyet ertesi gün meydanlarda kadın haklarından söz ediyorsa bu ürkütücü çelişkiyi de alıp tüm gücümüzle yüzlerine çarpma zamanıdır! Önce kadınları sonra tüm insanları bu insanlık mücadelesinde dik durmaya ve mücadele etmeye çağırıyorum! Her yerdeyiz ve biz güçlüyüz! Gücünü haklılığından alan tüm mücadele arkadaşlarıma selam olsun!” dedi.