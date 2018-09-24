Ahmet Hakan'dan Özhaseki'ye FETÖ cevabı: Vazgeçsin...

Ahmet Hakan, açıklamanın ardından kensini yokladığını söylerken Mehmet Özhaseki, “Hiç kimse bizim bunlarla merhabamız yoktu demesin” diye keskin hükümler vermekten vazgeçsin." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, FETÖ ile ilgili açıklama yaparken şöyle demiş:

“Hiç kimse bizim bunlarla merhabamız yoktu demesin”.

*

Cümleyi duyar duymaz kendimi yokladım.

*

- Tamam, hiçbir zaman bunlara goygoyculuk yapmamıştım.

- Tamam, hiçbir zaman heykellerini dikmeye kalkmamıştım.

- Tamam, hiçbir zaman bunların savcılarıyla al takke ver külah olmamıştım.

- Tamam, hiçbir zaman “Muhterem hocaefendimiz” dememiştim.

- Tamam, hiçbir zaman yurtdışı okul gezilerine gitmemiştim.



Hepsine tamam.

Fakat tabii ki merhabam vardı!

*

Ama unutmayalım ki:

Bu toplumun çok büyük bölümünün merhabası da yoktu bunlara!

Yani demem o ki...

Mehmet Özhaseki, “Hiç kimse bizim bunlarla merhabamız yoktu demesin” diye keskin hükümler vermekten vazgeçsin.

*

Eğer ille de konuya bir biçimde girmek istiyorsa...

“Halkımızın önemli bir bölümü bunlara hiç yüz vermezken biz bunlarla bayağı içli dışlı olduk... Allah bizi affetsin” falan diyebilir."

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