CHP adaylarını nasıl seçecek?

CHP’de yerel seçimler için aday belirleme yöntemi olarak geniş katılımlı eğilim yoklamasının yapılacağı, önseçimin çok sınırlı düzeyde tutulacağı konuşuluyor.

CHP’de Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için aday belirleme yöntemi olarak pek çok farklı yöntem tartışılırken, önseçimle belirlenecek adayların çok sınırlı düzeyde kalacağı belirtiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler için özel stratejilerin uygulanacağı ve aday belirlenirken geniş kapsamlı bir eğilim yoklamasının yapılacağı dile getiriliyor.

Partide daha önce yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında önseçim yapılması yönünde görüş öne çıkmıştı. Aday belirlemesinde parti üyeleriyle STK ve derneklerin de görüşleri dikkate alınarak genişletilmiş bir önseçim yapılabileceği ifade ediliyordu.

Ancak PM ve yönetim kadrolarında önseçimin kısıtlı olması ve yalnızca CHP’nin kalesi olan bazı belediyeler için yapılması gerektiği görüşü tartışılıyor. Önseçimin sınırlı tutulmasıyla 24 Haziran’dan sonra başlayan tartışmaların tekrar başlamasının engellenmesi, seçim atmosferinde parti içi tartışmalara yer verilmemesi ve parti örgütlerinin seçime yönelik enerjilerinin bölünmemesinin amaçlandığı kaydediliyor.

Referandum ve 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin oy artırdığı bölgeler için özel stratejiler uygulanacağı belirtilirken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının, kentlerin profiline göre belirlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda büyük ihtimalle üç büyük kent için eğilim yoklamasının yapılacağı ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kentlerde diğer partilerle dirsek temasları yaşanabileceğini daha önce açıklamıştı. Parti içinde doğrudan diğer muhalefet partileriyle masa başında bir ittifak yapılması gündemde değil. Bunun yerine farklı parti tabanlarının bir araya geleceği ‘şehir ittifakları’nın kentler düzeyinde gerçekleşebileceği konuşuluyor. Bunun doğal bir süreçte gerçekleşebileceği, seçmenlerin CHP’nin adayı etrafında birleşmesine yönelik özel çalışmaların yapılacağı ifade ediliyor.

Bölge toplantıları

Yerel seçimlere yönelik hazırlık kapsamında geçen hafta başlayan bölge toplantılarında partililere yerel seçimlere ilişkin görüşleri ve önerileri soruluyor. 27-30 Eylül günlerinde yapılacak milletvekili kampında da yerel seçimlere ilişkin stratejilerin ele alınması bekleniyor.