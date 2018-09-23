İYİ Parti'den 'Tosuncuk' itirazı!

Tasarının dolandırıcılık suçunu da kapsadığını belirten Seymen, "Tasarı kabul edilirse toplumun azımsanamayacak bir kısmını dolandırmış bulunan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ülkemize geldiğinde; ya hakkında açılan soruşturma durdurulacaktır, ya da ceza almış olsa bile cezasını 5 yıl eksik çekerek kısa bir süre sonra tahliye edilecektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, MHP’nin “infaz yasası değişik” teklifiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tasarının af yasası niteliği taşıdığını belirten Seymen, “İnfaz yasası değişikliği yapılarak belirli suçların cezalarından 5 yıl indirim yapılması mümkün değildir. Meclis’te bulunan MHP milletvekili sayısı ile AK Parti milletvekili sayısı genel af çıkarmaya yetmediğinden, MHP ‘İnfaz Yasası Değişikliği’ adı altında bir af yasası çıkarmak amacı gütmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

‘UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

Tasarının uyuşturucu suçlarını da kapsadığını kaydeden Seymen, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu ile mücadele İYİ Parti’nin kırmızı çizgisidir ve bu suçtan hüküm giyen sanıkların serbest bırakılmasına İYİ Parti kesinlikle müsaade etmeyecektir. Uyuşturucu suçlarının bu tasarı kapsamına alınmasında bazı sanatçıların bu suçlardan hüküm giymiş bulunmasının etkisi var mıdır? Bu hususun MHP tarafından cevaplandırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda dolandırıcılık suçunun diğer suçlara göre hızlı artış gösterdiğini vurgulayan Seymen, şöyle devam etti:

“Örnek vermemiz gerekirse; Çiftlikbank olayı ülkemizde büyük yankı uyandırmış bir dolandırıcılık olayıdır. Söz konusu tasarının kabul edildiği varsayılırsa, toplumun azımsanamayacak bir kısmını dolandırmış bulunan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ülkemize geldiğinde; ya hakkında açılan soruşturma durdurulacaktır, ya da kovuşturma yapılıp ceza almış olsa bile cezasını 5 yıl eksik çekerek kısa bir süre sonra tahliye edilecektir. MHP bu suçları tasarı kapsamına alarak kimi ya da kimleri korumaya çalışmaktadır? Bu hususun da açığa kavuşturulması gerekmektedir.”

‘İYİ PARTİ AF KONUSUNA TAMAMEN KARŞI DEĞİL’

“İYİ Parti af konusuna tamamen karşı değildir” diyen Hasan Seymen, açıklamasında “Ancak çıkarılacak yasanın herhangi bir şahsı yahut zümreyi koruma amaçlı çıkarılması ya da devletimizi yıkmaya yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerini de kapsama ihtimali bulunması İYİ Parti olarak kabul edilemez bir durumdur” ifadelerine yer verdi.