Sultanbeyli Meydanı’nda kaynaşma aşuresi kaynadı

İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan ve Hubyar Cemevi Dedesi Mustafa Özdemir’in duaları ile başlanan aşureden önce kısa bir konuşma yapan İlçe Başkanı Murat Kantekin, aşurenin toplumsal kaynaşma vesilesi olduğunu belirtti. “Kerbela Katliamı’ndan İmam Zeynel Abidin’in kurtulması ve Hz. Peygamber Efendimizin soyu Ehli Beyt’in sürmesine bir şükran ifadesi olan Aşure, İslam toplumu için bir kardeşlik ve kaynaşma vesilesidir. Sultanbeyli Meydanı’nda dağıttığımız binlerce aşure sadece burada yenilen bir gıda değil, yüzbinlerce Sultanbeylili komşumuzun kardeşlik paylaşımıdır” dedi.

Sultanbeyli Müftüsü Hasan Erdoğan ve Hubyar Cemevi Dedesi Mustafa Özdemir’in duaları ile başlayan Aşure Sultanbeyli Meydanı’nı dolduran binlerce insana dağıtıldı.