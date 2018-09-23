AKP'li eski vekil, büyükelçi olarak atandı

Böylece Dişli, Hollanda'da bir bankanın genel müdürü iken 2001'de dönmesinden 17 yıl sonra bu ülkeye büyükelçi olarak gidiyor.

AYDIN DOĞAN'IN BANKASI: Dişli, 2001'de AKP'nin kurucusu oldu. Türkiye'ye dönmeden önce bir dönem Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Rotterdam'daki Demir-Halk Bankası'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Dişli, bankadaki görevini bırakarak AKP'nin kurucuları arasında yer aldı.

4 DÖNEM VEKİL: 2002'den 2018'e kadar tam 4 dönem milletvekilleri, genel başkan yardımcılığı, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Dişli, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmemişti.

‘DARBECİ KARDEŞ': Şaban Dişli, 15 Temmuz Fetö darbe girişiminin kilit isimlerinden Mehmet Dişli'nin ağabeyi. Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı olan Mehmet Dişli, karargahta yaşanan kalkışmanın fitilini ateşleyen isimlerden biri olarak gösteriliyor.