'Neden CHP'nin önü kesiliyor?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “CHP neden iktidara gelemiyor?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Milliyet yazarı Talat Atilla, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu 'na yönelttiği " CHP neden iktidara gelemiyor?” sorusunun yanıtını köşesine taşıdı.

Atilla'nın satırları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu , “ CHP neden iktidara gelemiyor?” sorumu yanıtladı.

Cevabı kısa, ilginç ve klasik değildi:

“Konu, iktidar veya ana muhalefet liderlerinin kabiliyetlerinden daha farklı bir eksende değerlendirilmeli. İktidar veya muhalefet partilerinin dışındaki yerlerin de süreçlere etkisi gözden kaçırılmamalı...

Türkiye’nin küresel bir komplo ve tuzaklarla karşı karşıya olduğunu unutmamalıyız.

‘Neden iktidara gelemiyorsunuz?’ sorusu kadar, ‘Neden iktidar için içeride ve dışarıda CHP’nin önü kesiliyor?’ sorusunun yanıtını da kamuoyu irdelemeli!..”