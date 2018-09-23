Binali Yıldırım'dan Berberoğlu açıklaması

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 'na, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Berberoğlu üç gün önce tahliye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım 'Hukukçular tartışıyor. Bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Berberoğlu serbest kalmıştır, bu önemlidir. Bundan sonraki süreç kendi seyrinde devam edecektir' açıklaması yaptı.