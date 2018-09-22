İşte MHP'nin af önerisinin detayları

MHP'nin ittifak ortağı AKP'den destek vermesini istediği 'af teklifi' belli oldu.

MHP Genel Başkan yardımcısı Fethi Yıldız açıklama yapıyor: 19 Mayıs 2018'e kadar ki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim...

Devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçları kapsam dışı bırakılmıştır. Cinayet, cinsel, kadın-çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışı... Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. 162 bin 989 kişi yararlanacak. Teklif Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Kasten öldürme, işkence, ağırlaşmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, rezit olmayanlarla cinsel ilişki, devletin birliği ve milletin bütünlüğünü bozmak, askeri tesisleri tahrik, düşman devletlere maddi ve manevi yardım, hütümete karşı suç, halkı askerlikten soğutma, savaşta yalan haber yapma, yasaklanan bilgileri açıklama, taksir sonucu casusluk fillerinin işlenmesi, devletin güvenliğine dair belgelerin paylaşılması...

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar da kapsam dışı bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...