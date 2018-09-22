Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş planı

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerle ilgili Ankara planını yazdı.

Önkibar yazısında, “Bahçeli’nin derdi Mansur Yavaş” dedikten sonra şunları kaydetti:

“Bahçeli, 'İstanbul'dan aday çıkarmayacağız' dedi niye mi?

AKP'ye kazandırmak ve CHP'ye kaybettirmek için zira muhalefetin İstanbul adayının CHP'den bir ismin olacağını biliyor.

Buna mukabil aynı Bahçeli, Ankara'dan aday çıkaracaklarını söylüyor. Peki bu niçin mi?

Mansur Yavaş'ı seçtirmemek için!

Amacı MHP'den aday çıkarıp, muhalefetin muhtemel adayı ülkücü kökenli Mansur'u engelleyip AKP'ye seçim kazandırmak.

Bakın Mansur Yavaş bir önceki belediye seçiminde Fetullah'a şirinlik adına Ulusal Kanal'daki programıma bile gelmekten çekinmiş bir oportünisttir... Onu defalarca eleştirdiğimiz de vakıadır... Ancak bütün bunlara rağmen Mansur'un Ankara için AKP'li adaydan bin kere daha ehven'i şer olacağı ortadadır...”