Bakanlıktan bir garip 'özgürlük' yanıtı

Bakanlıktan verilen cevapta, ‘internet özgürlüğü konusunda objektif ve nesnel kriterler çerçevesinde, tarafsız ve şeffaf herhangi bir çalışma bulunmadığı’ belirtilerek, “Ülkemizin 2018 yılında internet özgürlüğü konusunda herhangi bir sıralama ya da kategori içerisinde değerlendirmesi yapılamamaktadır” dendi.

“Türkiye internet özgürlüğü sıralamasında hangi kategoride yer almaktadır?”

CHP’li Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği 7/84 esas sayılı yazılı soru önergesinde, “Türkiye 2018 yılında internet özgürlüğü sıralamasında hangi kategoride yer almaktadır” sorusunu yöneltmişti.

"İnternet özgürlüğü konusunda tarafsız ve şeffaf herhangi bir çalışma bulunmadığından..."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın imzasıyla Tanrıkulu’nun sorusuna verilen cevapta, şu ifadeler yer aldı:

“İnternet özgürlüğü konusunda objektif ve nesnel kriterler çerçevesinde, tarafsız ve şeffaf herhangi bir çalışma bulunmadığından, ülkemizin 2018 yılında internet özgürlüğü konusunda herhangi bir sıralama ya da kategori içerisinde değerlendirmesi yapılamamaktadır.”