Erdoğan pilot kıyafetiyle geldi

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor.

T3 Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST 3 gün etkinlikleriyle devam ediyor.



PİLOT KIYAFETİYLE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafetiyle geldi.

Erdoğan'ın burada konuşma yapması bekleniyor.

ERDOĞAN SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece resmi sosyal meyda hesabı üzerinden "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST'te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.