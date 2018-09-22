ÖDP'den Saray ittifakına karşı dayanışma çağrısı

ÖDP PM toplantısının sonuç bildirgesinde, AKP ile MHP bloğunun devletin tüm imkânlarıyla seçimlere gireceği vurgulanarak, yerel direniş ve dayanışma meclislerinin inşa edilmesine işaret edildi.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) 15 ile 16 Eylül arasında gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) Toplantısı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, yaklaşan yerel seçimlerde AKP ve MHP bloğunun devletin tüm imkânlarıyla seçimlere gireceği vurgulandı, yerel direniş ve dayanışma Meclislerinin inşa edilmesine işaret edildi.

ÖDP PM Sonuç Bildirgesi’nde, “Öncelikle ifade edilmesi gereken şey, gerek 16 Nisan Referandumu gerekse de 24 Haziran’da da görüldüğü üzere, seçimlerin artık gerçek anlamda seçim olmadığı gerçeğidir. Yerel seçimler de bu anlamda 24 Haziran’a benzer şekilde, AKP-MHP iktidar blokunun devletin tüm imkânlarını kullanarak sonucunu önceden tayin etmeye çalışacağı bir aldatmaca olacaktır.

Bu gerçek bir yana bırakılarak yerel seçim değerlendirmelerinin yapılması muhalefet için en büyük yanılgılardan birisi olacaktır. Yerel seçimler bu anlamda tek adam rejimine karşı her alanda sürdürülecek mücadelenin bir aracı olarak değerlendirilerek, bu süreç asıl olarak halkın yerel direniş ve dayanışma Meclislerinin inşa edilmesi anlayışıyla ele alınmalıdır” denildi.

Bildirgede dikkat çekilen diğer noktalar şöyle:

>> AKP dış politikası iflas etti: AKP iktidarının Suriye politikası her bakımdan iflas etti. Bugün, İdlib’de Rusya ile oluşturulan mutabakat ya da Suriye içindeki askeri birikim bu sonucu değiştirmeye yetmeyecektir. AKP’nin desteklediği İslamcı güçlerin İdlib’te de kalıcı bir iktidar alanı oluşturması imkânsızlaştı. ABD emperyalizminin bölgesel hegemonya arayışı içinde gelişen mezhepçi-fetihçi AKP dış politikası ülkemizi içinden çıkılması güç bir krize sürüklemiştir. AKP iktidarı bu krizin ortaya çıkardığı tüm toplumsal ve siyasal sorunların sorumlusudur.

>> Krizin faturasını da AKP ödemeli: Türkiye ekonomisinin krizinin sorumlusu AKP’dir. AKP, Derviş’ten devraldığı IMF programını uygulayarak bugünkü krizin temellerini atmıştır. Türkiye ekonomisi AKP iktidarında daha fazla dışa bağımlı hale gelmiş, üretim damarları kesilmiş, kamusal birikimleri tasfiye edilmiştir. Ekonomik krizin giderek derinleştiği bu koşullarda ÖDP, krizin nedenlerini her yerde teşhir edecektir. Bununla birlikte krize karşı toplumsal direniş ve dayanışmayı örgütleyecek adımlar atacak, bunun başlangıcı olarak da her yerde ‘Kriz Masaları’ oluşturacaktır.