CHP İstanbul 'Taha' için harekete geçti

Çorlu’daki tren faciasında hayatını kaybeden Bahar Koçman’ın ailesi 6 yaşındaki torunları Taha için devletin yardım eli uzatmasını bekliyor. CHP’li Kaftancıoğlu’nun ziyaret ettiği Ali Koçman, kızının vefatından sonra yaptıkları ölüm aylığı başvurusunun eksik prim günü nedeniyle reddedildiğini söylüyor.



CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Çorlu’da yaşanan tren kazasında yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Kazanın yaşandığı günden bu yana acılı aileleri yalnız bırakmayan CHP’li Kaftancıoğlu, bu seferki ziyaretlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaleme aldığı özel mektupları kazada yakınlarını kaybeden ya da yaralanan vatandaşlara teslim etti.

Kaftancıoğlu’nun ziyaret ettiği Koçman Ailesi de bu acılı ailelerden yalnızca biri. Ali Koçman kazada 25 yaşındaki kızı Bahar Koçman’ı kaybetti. Bahar Koçman’ın 6 yaşındaki çocuğu Taha ise şimdi dedesi ve anneannesiyle birlikte İstanbul Küçükçekmece’de yaşıyor. Maddi imkânsızlıklarla boğuşan acılı baba Ali Koçman, torunu Taha’nın geleceği için kızının vefatından sonra ölüm aylığı talep ettiğini ancak bu talebe olumsuz yanıt verildiğini söylüyor.



Sigorta prim günü eksik olduğu içim ölüm aylığı bağlanmadı



CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu’ndan konuyla ilgili yardım talebinde bulunan Koçman, “Kızım Bahar uzun yıllardır muhasebeci olarak çalışıyordu. Sigortalı olarak 821 gözüküyor çalışma günü. Geçen hafta SGK’ya gittim ölüm aylığı için. ‘En az 900 gün olmalı, bir şey yapamayız’ dediler. Bu çocuğun velayeti bende. Sağ oldukça biz bakacağız. Daha çok küçük. En azından onun masrafları için bu aylığı alalım istedik. 3-4 ay için bu maaşı alamıyoruz. Bu meselede bizim durumumuzda olanlar için belki bir şey yapar devlet. Kızım normal ölmedi. O kaza ihmalden, denetimsizlikten, sorumsuzluktan oldu. Elimiz kolumuz bağlı, sesimizi duyurun” dedi.



CHP konuyla ilgili kanun teklifi verecek



CHP’li Kaftancıoğlu da tren faciasında hayatlarını kaybeden vatandaşların özel durumu göz önünde bulundurularak bu tür sorunların giderilmesi için TBMM’de kanun teklifi verilmesini sağlayacağını söyledi.

Kaftancıoğlu, “Göz göre göre gelen bir facia kaza değil cinayettir. İhmaller zinciri söz konusu. Bu olaya doğal afet süsü vererek, sorumluları koruyarak, sorumsuzlukları örtbas ederek insanların yaralarını daha fazla kanatmayın. O faciada vefat eden her bir canın ailesi, sevdikleri, yakınları var. Ali amcanın son derece insani bu talebi devlet için 5 dakikada çözülebilecek bir sorun. Biz elimizden geleni yapacağız; bu konuyu başta Meclis olmak üzere her yerde gündeme getireceğiz. Genel Başkanımızla da bu meseleyi derhal paylaşacağım. Annesini kaybetmiş bu küçücük çocuğumuzun geleceğinden hepimiz sorumluyuz” diye konuştu.

Emekli tren şefinden TCDD’ye sitem



CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun ziyaret ettiği ailelerden bir diğeri de Seven Ailesi idi. Çorlu’da yaşanan tren faciasında eşi Zübeyde Seven’i kaybeden Selahattin Seven, şimdi kızı ve damadıyla birlikte İstanbul Küçükçekmece’de yaşıyor.

Kazada vücudunun birçok bölgesinden yara alan Seven bacaklarında oluşan kırıklar nedeniyle henüz yürüyemiyor. Yaklaşık 1 ay hastanede tedavi gören Seven eşinin vefat ettiğini bile günler sonra öğrendiğini söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) emekli eski bir tren şefi olan Selahattin Seven’in kazadan sonra yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından biriyse yıllarca görev yaptığı TCDD’den hiç kimsenin kendisini arayıp sormaması. Seven, “Karda, yağmurda, çamurda günlerce eve gelemeden görev yaptığım Demiryolları’ndan bir tek yetkili bile başsağlığı dilemek için aramadı. Biz ne afetler, ne yağmurlar gördük ama böyle bir kaza görmedik. Bundan daha fazla yağmurlarda ne uzun yollar gittik. Bu kaza falan değil düpedüz cinayet. Tedbirsizlik, iş bilmezlik bu. Artık bu devlete, bu kuruma ne güvenim ne inancım kaldı” dedi.