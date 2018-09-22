Bahçeli: Türkiye yeni bir göçün üstesinden gelemez

MHP kadın kolları toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, gazetelerde yayınlanan üçüncü sayfa haberlerine dikkat çekti ve bu haberlerin 'suça kapı araladığını' savuarak "Şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli olmalıdır" dedi.

Bahçeli Suriye meselesine ilişkin, "Ülkemiz yeni bir göç akımının üstesinden gelemeyecektir" şeklinde konuştu.

Bahçeli ABD’’nin terör örgütü PYD’ye verdiği destek hakkında da “ABD’nin amacı kaostur kargaşadır. ABD’nin kurnazlığı fayda etmeyecektir” derken "Rusya ile sağlanan Soçi mutabakatı ülkemiz ve bölgemiz için memnuniyet vericidir. Erdoğan’ın ateşkes çağrısı son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Kadın atıl kalırsa, istikbalimiz riske girecektir. Kadın varsa, insan vardır. Kadınlarımızın önündeki bariyerler kaldırılmalıdır. Onlarsız medeniyet kuru bir avuntudur.

Dünden bugüne Türk kadınının omuzlarında vatanın yükü, boğazlarında cesaretin madalyaları vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kol kanat gerendir. Toplumsal huzur ve refahın şartı, ayrımcılığın reddi, cinsiyetçiliğin kenara itilmesidir.

Kadınlık onurunu insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amacına ulaşamayacaktır. Kadının hor görüldüğü toplumlar ilkeldir, geridir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Aileyi ayakta tutan kadındır. Aile ise milletin temel taşıdır. Kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin güvencesidir.

‘TÜRK KADINI MİLLİ BEKAMIZIN BEŞİĞİDİR’

Şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli olmalıdır. Kadın hakları üstün körü geçiştirilmektedir. Kadınlarımızın sorunları ve sosyal hayattaki yeri sadece belirli bir hafta ve günün konusu mudur? Bu kısır döngü son bulmalıdır. Türk kadını milli bekamızın beşiğidir.

Eğer bugün son yurdumuzda hür ve müstakil biçimde nefes alabiliyorsak, bunu kadınlarımıza borçluyuz. Aziz milletimize, kaos ve kriz aşılayacak her türlü siyasal ve ekonomik tahribata set olacağız. Bu konuda gazetelerin adeta özendirici olan üçüncü sayfa haberlerine dikkat etmesini istiyoruz. Kadına şiddet gibi meseleler ülkemiz için bir beka sorunudur.

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