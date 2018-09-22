'İktidar, Berberoğlu kararını tehdit unsuru olarak kullanabilir'

SEBAHAT KARAKOYUN/BİRGÜN- Hukukçu Turgut Kazan, onama kararının açık bir “Anayasa ihlali” olduğunu belirtti. Karar TBMM’de okunursa, Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülerek yeniden cezaevine gireceğine dikkat çeken Kazan, “Bu, Meclis Başkanı’nın insafına bırakılacak bir konu değil, hukuk içinde çözülmeliydi. Aksi takdirde iktidar, ‘şunu yaparsanız karar okunur bunu yaparsanız okunmaz’ diye tehdit unsuru olarak kullanır” dedi.

Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesi’nin, CHP’li Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçildikten sonra yargılamanın durması ve tahliye kararı verilmesiyle ilgili başvurusuyla ilgili süreci sonlandıran kararı tepkilere neden oldu. Temyiz başvurusunun reddiyle hakkındaki 5 yıl 10 aylık hapis cezası onanan Berberoğlu’nun cezasının infazı milletvekilliği sona erinceye kadar durdurularak tahliye edilmesi hukuki bir tartışma yarattı.

Eski İstanbul Barosu Başkanı olan Avukat Turgut Kazan, Berberoğlu’nun tahliyesinin sevindirici olduğunu ancak bunun onama kararı ile yapılan Anayasa ihlalini dikkatlerden kaçıramayacağını belirterek, “Yeniden seçilmiş bir milletvekili hakkındaki yargılamanın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir karar alınmadan sürdürülmesi mümkün değildir . Berberoğlu seçildikten sonra yargılamanın derhal durdurulması ve tahliye edilmesi gerekirken bunu yapmayan 16’ncı Ceza Dairesi, temyiz başvurusu üzerine kararında ısrar ederek açık bir Anayasa ihlali yapmıştır” dedi. Kazan, sürece ilişkin değerlendirmesi satır başlarıyla şöyle:

Anayasa’nın milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili 83’üncü maddesiyle ilgili açık bir ihlal söz konusudur. Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesi bir önceki kararını adli tatilden bir gün önce vermişti. Nöbetçi daire tarafından karara bağlanabilecekken temyiz başvurusunun özellikle bekletilerek yeniden ilgili dairenin önüne getirilmesi de dikkat çekicidir. Bu bile tek başına hukuk dışıdır. Beklettiler, çünkü bu 16’ıncı Ceza Dairesi tahkim edilmiştir.

Diğer vekiller için de tehdit unsuru

Dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir karar alınmadan yeniden seçilen bir milletvekili hakkındaki yargılama sürecinin sonuçlandırılması yalnızca Enis Berberoğlu’nu ilgilendiren bir konu değil diğer milletvekilleri açısından da tehdit unsurudur. Cezanın infazının milletvekilliği sona erinceye kadar ertelenmesi riski ortadan kaldırmıyor. Bu, Meclis Başkanı’nın insafına bırakılacak bir konu değil, hukuk içinde çözülmeliydi. Aksi takdirde iktidar, ‘şunu yaparsanız karar okunur bunu yaparsanız okunmaz’ diye tehdit unsuru olarak kullanır, sizi teslim alır.”

Yargıtay’ın, yeniden seçilerek dokunulmazlık kazanan CHP’li Berberoğlu’nun cezasını onayarak tahliye kararı vermesi tartışma yarattı. Hukukçu Turgut Kazan, “Onama kararı açıkça Anayasa ihlalidir” dedi

CHP’li Özel: Hukuk garabeti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, hukuksuz olarak tutuklanan Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesinin ardından yeni bir süreç başlaması gerekirken Yargıtay’ın cezayı onayarak bir hukuk skandalına imza attığını söyledi.

Özel, “Berberoğlu hakkındaki karar serbest bırakılması açısından memnuniyet verici olsa da yargılama Anayasa’nın emrettiği gibi durdurulmayarak, temyiz edilen mahkûmiyet kararının onanması ve tam bir hukuk garabetinin göstergesi” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Öztrak ‘’Eğer milletvekilliği nedeniyle serbest kalıyorsa, yani dokunulmazlığı nedeniyle serbest kalıyorsa aynı dokunulmazlıkla 24 Haziran’dan sonra, o yargılamanın durdurulması gerektiriyordu ama bu yapılmadı. Burada bir dengesizlik var’’ ifadelerini kullandı.

‘Karara saygı duyulmalı’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanması ve tahliyesi ile ilgili “Türk yargısı bağımsız karar vermektedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda elbette bizim bu kararlara saygı duymamız gerekmektedir. Gerekçeli kararları tabi görmedik. Gerekçeli kararı göreceğiz, konunun muhatabı karar verici Türk yargısıdır” ifadelerini kullandı.