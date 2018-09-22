'Kayınpeder hâlâ uçak alırken nasıl dengeleyeceksin?'

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in "Yeni ekonomi programı" başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Bizim gibi tırışkadan teyyare şekilde yönetilen ülkelerde “üç” pek makbüldür.

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vatan millet sakarya

at avrat silah

göz gez arpacık

yol su elektrik

yap işlet devret

kulak burun boğaz

90 60 90

giriş gelişme sonuç

çatal kaşık bıçak

terazi lastik jimnastik

domates biber patlıcan

kestane gürgen palamut

bakü tiflis ceyhan

limit türev integral

zincir takoz çekme halatı

yasama yürütme yargı

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İki kelimeyle anlatırsan, aklında kalmaz.

Dört kelimeyle anlatırsan, aklında tutamaz.

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Sezar bile Roma'da uzuuun uzun nutuk atarken, bizim memlekete gelince kısaca ne demiş… Veni Vidi Vici.

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Napolyon hakkında kitaplar var, filmler var, belgeseller var, müzeler var, Napolyon denince sayın ahalimizin aklına sadece ne geliyor… Para para para.

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Mübarek aylarımız, Recep Şaban Ramazan.

Milli piyango, 9'u 19'u 29'u.

Nescafe, üçü birarada.

Bir koyup üç alayım derken ne alırsın, üçün birini.

Bir sen bir ben bir de bebek, bu üçünün biraraya gelmesi için ne gerekiyor, fan fin fon.

Yılbaşı, pijama terlik televizyon.

Bisküvi denince akla, eti eti eti.

Okul zaten, fizik kimya biyoloji.

Neyimize hakim olmalıyız, eline beline diline.

Çok dırdır olursa, boş ol boş ol boş ol.

Mangalda kül bırakmayız, breh breh breh.

Şaşarız, vay vay vay.

Eğleniriz, lay lay lom.

Fotoğraf çektirirsek sırıtırız, 333.

Priz alırken illa hangisini isteriz, üçlüsünü.

İki dirhem bir çekirdek bile, topladığında üçtür.

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Atos Portos Aramis…

Halbuki Dartanyan da var.

Gelgelelim onu da hesaba katarsan dört silahşörler eder ki, işin içinden çıkamayız.

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Mahşerin üç atlısı mesela, aslında orijinali mahşerin dört atlısıdır ama, yemin billah et inanmazlar, bizde sadece üç atlısı bilinir.

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O nedenle sayın ahalimizi yöneten büyük devlet adamlarımız daima üç'lü anlatır.

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Asrın liderimiz neden “üç” çocuk dedi sanıyorsunuz?

İki dese, az gelecek.

Dört dese, çok bulacaklar.

Üç dedi, cuk oturttu.

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Bakın dikkat edin, asla dört veya beş demiyor.

“En az üç” diyor.

Çünkü üç'ü hemen anlıyorlar.

Dördü beşi filan duyunca devreler karışıyor.

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Asrın damadımız da asrın kayınpederini örnek alarak ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu dün itibariyle gösterdi.

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“Yeni Ekonomi Programı” açıkladı, üç kelime.

Kısaltıyorsun, YEP, üç harf.

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Nedir bu YEP diyorsun?

Üç kelimeyle izah ediyor.

Denge, disiplin, değişim.

Aynı zamanda üç harfe tekabül ediyor, 3D.

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Bir D eksik söylese, dediğine değmeyecek.

Bir D daha eklese, dandik olacak.

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Nasıl dengeleyecek, kayınpeder hâlâ uçak alırken hangi disiplinden bahsediyor, 16 senedir memleketi İsmet İnönü mü yönetiyor, neyi değiştirecek, bu yeniyse eskisi kimin… Kimsenin umurunda bile değil.

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Üçlü mü?

Herkes ona bakıyor.

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O nedenle 3D der demez salondakiler ne yaptı hemen?

Şak şak şak."