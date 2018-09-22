Berberoğlu açık cezaevine dönebilir

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 5 yıl 10 aylık cezasının infazı milletvekili olduğu gerekçesiyle görev süresinin bitimine kadar ertelendi.

BAŞAK KAYA - SÖZCÜ/ MİT TIR'ları davasında hakkında verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezası onanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun cezasının infazı milletvekili olduğu gerekçesiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından görev süresinin bitimine kadar ertelendi. Yargıtay, milletvekili dokunulmazlığından dolayı cezanın ertelenmesi yönünde karar vermek yerine infazı ertelediği için Berberoğlu'nun milletvekilliği tehlikeye girdi.

SEÇİM YETERLİLİĞİ SORUNU

Yargıtay’ın kararı Meclis Genel Kurulu’na gelir ve Meclis’te cezası okunursa Berberoğlu’nun vekilliği düşecek. Yargıtay kararında, vekillik süresinin sona ermesi ile Berberoğlu’nun cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerekecek. 1 yıl ve üzeri suçlarda seçim yeterliliği ortadan kalkan Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar belirleyici olacak.

ENGİN ALAN ÖRNEĞİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği Berberoğlu hakkındaki kararın Meclis genel kurulunda okunmaması ihtimali de bulunuyor. “Balyoz Planı” davasındaki 18 yıllık mahkumiyet kararı onan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’ın milletvekilliği de düşürülebilirdi. Ancak hakkındaki karar genel kurulda okunmadığı ve oylanmadığı için milletvekilliği devam etti.

AÇIK CEZAEVİNE DÖNEBİLİR

Cezaevindeyken üniversite sınavına giren Berberoğlu, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümüne yerleşti. Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi durumunda öğrenci olduğu için açık cezaevine dönmesi gerekecek. Berberoğlu'nun, gündüzleri cezaevi aracıyla kampüse giderken geceleri cezaevine geri dönmesi gerekecek. Berbeoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Ekonometride yüksek lisans eğitimi almıştı.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI TARTIŞMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘Berberoğlu davasında hukuksuzluk zincirine yenisinin eklendiğine' işaret etti. İktidarın bir sopa gibi bu konuyu elinde tutabileceğini belirten Erkek, asıl sorunun Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesine karşın dokunulmazlık hakkının ihlal edilmesi olduğunu kaydetti. Erkek, “Yeniden milletvekili seçildiği anda dokunulmazlık hakkını aldı. Bu hakkı kaldırılmadı ki yargılansın. Anayasa Mahkemesi'nin bu anayasaya aykırılığı görmesi gerekir” dedi.