Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak'a açık mektup

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, mektubunda Berat Albayrak için "Ekonominin dümeninde yer alan bir kaptan" ifadesini kullanarak "Düşsün artık şu dolar denilen meret!" dedi.

Ahmet Hakan'ın açık mektubu aynen şöyle:

Sayın Berat Albayrak!

Atılan ve atılacak her türlü adıma taaa en baştan karşı çıkan, yapılan hiçbir şeyden memnun olmayan, her gayrete burun kıvıran, her çabaya bir kulp bulan, her yaklaşımı elinin tersiyle itenlerden biri değilim ben.

Tam tersi...

Sizin başarılı olmanızı ta gönülden arzu ediyorum.

Bunu sizin için değil, memleketimiz için istiyorum.

Çünkü sizin başarılı olmanız, memleketimizin istikbali açısından çok ama çok önemli.

İşte tam da bu gerekçelerle...

Ekonomimizi düzlüğe çıkarmak amacıyla aldığınız kararlara hep olumlu yaklaştım, yaklaşıyorum.

Fakat Sayın Berat Albayrak!

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki...

Ekonomi ile hukuk...

Ekonomi ile demokrasi...

Ekonomi ile özgürlükler...

Ekonomi ile oturmuş bir kurumsal yapı...

Arasında dolaylı falan değil doğrudan bir bağ var!

Ve bu bağın dikkate alınması zorunlu...

Bu bağ dikkate alınmadığı müddetçe de sonuç almak maalesef zor, hem de çok zor!

Sayın Berat Albayrak!

Ekonominin dümeninde yer alan bir kaptan olarak sizin bu bağı bir parça ihmal ettiğiniz izlenimi alıyorum.

Lütfen bu bağa önem veriniz Sayın Berat Albayrak!

Hukuk, demokrasi ve özgürlükler... Sizin dolaylı değil, doğrudan alanınız! Bu alanı ihmal etmeyiniz!

Lütfen bulduğunuz her fırsatta hukuk, demokrasi, özgürlükler vurgusu yapınız!

Bir kere tasarruf diyorsanız on kere hukuk deyiniz, bir kere enflasyondiyorsanız on kere demokrasideyiniz, bir kere kur sorunudiyorsanız on kere özgürlüklerdeyiniz.

Deyiniz ki... Düşsün artık şu dolar denilen meret!

Deyiniz ki... Bitsin artık şu enflasyon denilen bela!

