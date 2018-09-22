AKP'li Mehmet Özhaseki'den FETÖ itirafı

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, FETÖ'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Hiç kimse kendini geriye çekip de ‘Bizim bunlarla merhabamız yoktu’ demesin. Ancak ne zaman ki yaptıkları açığa çıktı, bunlarla temasta olmak en büyük suç. O tarihe kadar bunlarla temasta olanlara ceza verilecekse Türkiye etrafını tel örgü ile çevireceksiniz 81 milyonu hapishaneye atacaksınız" dedi. Özhaseki, açıklamasının devamında AKP teşkilatlarına ilişkin "FETÖ’cü diye şüphelendiğimiz bir kişi yok, kalmadı, çok şükür arındık" açıklamasında bulundu.

FETÖ ile mücadele, ittifak ve kayyımlarla ilgili açıklama yapan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Hürriyet'ten Gizem Karakış'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Yerelde ittifakın kanuni bir altyapısı yok. Burada kanuni altyapı olmayınca partilerin ittifakı başka türlü kurma yönünde el altından görüşmeler yapıldığını duyduk. ‘İstanbul’da büyükşehirde siz bize verirseniz biz de ilçelerde bir kaç tanesini size veririz’ gibi anamuhalefet tarafından sesler geliyor. Herkes teyakkuz halinde. Devlet (Bahçeli) Bey de ‘Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde bunlar asla ayağa kalkamamalı’ gibi bir düşünceyle ittifak konusunu gündeme getirdi. Biz de son derece memnuniyet duyduk.

Duyduğumuz ittifak pazarlıkları bizi ürkütüyor. HDP’yi Kandil’in temsilcisi olarak görüyorum. Böyle bir ortamda, şaibeler üzerinden ‘AK Parti’ye zarar vermek için İstanbul’u almam lazım. Onun için her türlü işbirliğine varım’ gibi düşünceler olduğunu görüyoruz. O zaman da Devlet Bahçeli Bey’in ittifak çağrısı bir anlam kazanıyor. Yerelde ittifakın nasıl olacağı hususu kanuni boşluktan dolayı önümüzdeki günlerde belli olacak. Haftaya MHP ile ittifak görüşmeleri başlar. Bu ay MHP ile ittifakın nasıl olacağı hususunu tartışırız. İttifak görüşmelerimizi yaptıktan sonra da kamuoyuna hangi konularda mutabık kaldık, neler konuştuk açıkça anlatacağız. Saklı gizli olmayacak. Yapılacak düzenlemeler vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde olmalı. Uzlaşabileceğimizi düşünüyorum.

CEZAYI KESERİZ

Bölgede onların tahrip ettiği yerlerde yapılanmalar yaptık. Kayyum döneminde işbaşına gelen arkadaşlarımız başarılı çalışmalar yaptı. Seçimlere giderken bunun AK Parti’ye yarayacağı düşüncesindeyiz. Ancak başka partiler de orada seçildiği takdirde saygı duyacağız, arkasından da takip edeceğiz. Gelen belediye başkanı dağın emrindeler mi, vergilerden toplanan paramızı dağa göndermenin yollarını arıyorlar mı? Seçimlerden sonra kazanırlarsa, gelen belediye başkanı adam gibi hizmet ederse kimsenin diyecek sözü yok. Ama bu dediğim konular başlıyorsa, onu çok çabuk görürüz ve orada da cezayı keseriz.

Yerel seçimler için manifesto yazmaya başladık. Bazı konular var ki yasaya yazamazsınız. Örneğin bineceği arabanın cinsini yazamazsınız. Eşinin dostunun belediyeye gelip gitmesini, eskiden müteahhit olan belediye başkanının mesleğini bırakma konusunu yasaya yazamazsınız. Yasaya yazılamayan konular manifestoda yer alacak. Kentsel dönüşümde yerinde değişim ve dönüşümün esas olduğunu, imar tadilatlarını her isteyenin canı sıkıldığında yapamayacağını manifestoda söyleyeceğiz.”

KAYYIMLAR DA ADAY GÖSTERİLEBİLİR

“Kayyımlardan da belediye başkanlığı adaylığına gösterilecekler olabilir ama oranın çok yüksek olacağını zannetmiyorum. Özellikle kayyumlarda ana amacımız o bölgenin insanı olması, sevilmesi ve iç dinamiklerin tasvibini alması. Biz önce şehirlerin analizini yapıyoruz. En çok oy alacak kim diye bir aday arayışında değiliz. Ehliyetli ve liyakatli, şehri ileri taşıyacak kişiyi arayacağız. Anketlerde birinci çıkmak yetmeyecek.”

‘81 MİLYONU HAPİSHANEYE ATACAKSINIZ’

( FETÖ ile mücadele) Hiç kimse kendini geriye çekip de ‘Bizim bunlarla merhabamız yoktu’ demesin. Ancak ne zaman ki yaptıkları açığa çıktı, bunlarla temasta olmak en büyük suç. O tarihe kadar bunlarla temasta olanlara ceza verilecekse Türkiye etrafını tel örgü ile çevireceksiniz 81 milyonu hapishaneye atacaksınız. Parti önce kendi içinde 2014 yılında açık bir tavır aldı ve milletvekilleri istifa etti. İl başkanları ve yönetimlerde arınma yapıldı. Haziran seçimlerinde özellikle milletvekillerinde aranan özelliklere bakılırken, en önemli özellik asla FETÖ ile ilişkisinin olmamasıydı. Kasım seçimlerinde de aynı kriter devam etti. Bütün teşkilatlarda FETÖ’cü diye şüphelendiğimiz bir kişi yok, kalmadı, çok şükür arındık.”