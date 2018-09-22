'Adaletin tam olarak tecellisini bekliyorum'

SAYGI ÖZTÜRK - SÖZCÜ/ Önceki gün ise Yargıtay 16. Daire'nin kararıyla tahliye oldu. Dün uzun bir aradan sonra ailesiyle güne başladı. Tutuklanmasına neden olan telefon konuşması nedeniyle bundan böyle akıllı telefon kullanmamaya karar veren Enis Berberoğlu'nun ilk işi kendine basit bir telefon almak oldu.

‘BU İŞ HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL'

Berberoğlu daha sonra sabah sporu için avukat olan kızı Zeynep Dilara ile dışarı çıktı. Baba-kız, sabah sporunun ardından simitçide birlikte kahvaltı yaptı. Enis Berberoğlu, tahliyesiyle ilgili karar için “Bu iş tam bitmiş değil. Adaletin tam olarak tecelli etmesini bekliyorum” dedi. Eşi Oya Berberoğlu ise tahliye kararını cezaevine götürülecek temiz kıyafetleri ütüleyip katlarken kızından öğrendiğini söyledi. Annesine telefon eden Zeynep Dilara, “Müjde babam için tahliye kararı verilmiş” dedi. Oya Berberoğlu, o an hissettiklerini, bundan sonra neler yapacaklarını anlattı:

‘MUTLULUKTAN AĞLADIM'

“Elim ayağım birbirine dolaştı. Televizyonu açtım. Son dakika haberi olarak Enis'in tahliye edileceği vardı ekranda. Bir an önce Maltepe Cezaevi'nin önüne gitmek için hazırlığa başladım. Onu kapıda karşılamak istiyordum. Heyecanlanırken mutluluktan ağladım. Haberi öğrenen dostlarımızdan arayanlar oldu. Arayanlar arasında TBMM Başkanı Binali Yıldırım da vardı. Daha önce kendisini ziyarete gitmiştim. Telefonda, ‘Gözünüz aydın' dedi. Hassasiyetine teşekkür ettim.

‘ÇIKIŞINA YETİŞEMEDİK'

Maltepe'ye doğru yola çıktık. Enis'in cezaevindeyken bana doğum günü hediyesi olarak verdiği cüzdanımı uğur getirir diye aldım. Adalet kurultayı için yaptırdığım tişörtü giydim. Enis cezaevi çıkışında beni ve kızımı görmek isteyecekti. Trafik nedeniyle yetişemedik. Gittiğimizde Enis'in çıkmış olduğunu öğrendim. Tahliye sevinci içinde tabii ki buna üzüldüm. Cezaevi yakınındaki bir çay bahçesine gitmişler. Biz de oraya gittik ve gelenlerle oturduk. Eve adım attığımız saat 00.35 civarında ise ilk arayan, Enis'e geçmiş olsun dileğinde bulunan da siz oldunuz Saygı Bey…

‘HEM MUTLU, HEM ŞAŞKIN'

Enis'i bilirim, 15 aylık esaretten sonra tahliye olduğu için bir yandan mutlu, bir yandan da şaşkındı. Bayağı yorulmuştu. Evimizde biraz sohbet ettik. Yatağımıza kavuştuğu için mutluydu. Açıkçası ikimiz de uyuyamadık. İkimiz de kendimize gelmeye çalışıyorduk. Enis cezaevinden alışık olduğu için sabah erken uyandı. Deniz kenarında kızımızla yürüyüş ve kahvaltı yaptı. Baba-kız birbirlerine çok düşkünler. Çok güzel vakit geçirmişler.”

KARAR DÜZELTME TALEBİ

Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay'ın mahkumiyet kararını onaması, tahliyesi hukukçular arasında değişik yorumlara neden oldu. Eşi Oya Berberoğlu, olayın hukuki boyutlarını da şöyle anlattı: “Kararın bu şekilde çıkacağını söyleyen hukukçular vardı. Tahliye ile birlikte ortaya ‘yarım' bir durum çıktı. İnşallah bu eksiği de Anayasa Mahkemesi sonuçlandırır. Dilerim, kendi iç hukukumuzda hata giderilir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeyiz. Şu aşamada karar düzeltme başvurusunda bulunacağız. Şu an hukuki açıdan teneffüs gibi bir şey oldu. Yani, konu hukuki açıdan tamamıyla bitmedi. İnşallah bundan sonra ters bir şey olmaz.”