İYİ Parti İl Başkanı'na saldırı!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, 4 kişinin darp etmesi sonucu hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, diş hekimi olan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, Kanalboyu Caddesi’nde kendisine ait özel diş kliniğinden çıktıktan sonra 4 kişinin saldırısına uğradı. Özdal’ı darp eden şüpheliler olay yerinden kaçarken, Özdal hastaneye kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Hayati tehlikesi bulunmayan Özdal, kendisini darp eden şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.İddiaya göre emniyette olayı kendilerinin yapmadıklarını söyleyen 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.