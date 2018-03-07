CHP siyasi partilerle görüşme turlarını tamamladı

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, görüşmelerden hilenin yasal altyapısı hazırlansa dahi fiili güvenlik önlemi alarak, yasal hilenin önüne geçilmesi kararı alındı.

CHP, “Güvenlik Seçim Hareketi” kapsamında başlattığı siyasi partilerle görüşme turları tamamladı. CHP heyeti dün de sırasıyla sandık kurulu üyesi bulundurma hakkı olan SP, HDP ve Vatan Partisi yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerden hilenin yasal altyapısı hazırlansa dahi fiili güvenlik önlemi alarak, yasal hilenin önüne geçilmesi kararı alındı. Buna göre partilerin sandık kurulu üyeleri, seçim günü sandıklar kurullara ulaşıncaya dek teyakkuzda olacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Lale Karabıyık ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’ndan oluşan CHP heyeti ilk görüşmesini SP ile gerçekleştirdi. Heyet, SP Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan, Mehmet Karaman, Hasan Bitmez ve GİK üyesi Lütfi Yalman tarafından karşılanırken, görüşmeye bir süre sonra Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da katıldı. Görüşmenin sonunda açıklama yapan Özel,“Temel konumuz seçimde adalet, adil bir seçim ve seçmenin oyunun hepimiz açısından namus kadar değerli olduğu konusundaki fikir birliğidir” dedi.

Türkiye’nin bugüne kadarki seçim mevzuatının dünyadaki en tutarlı mevzuatı olduğunu söyleyen Karamollaoğlu ise “Yanlışlıklar yapılabilir ama o yanlışlıklar şahsidir. Fakat bu sefer seçim mevzuatında hükümetin etkisini artırma ihtimali olan bir takım değişiklikler yapıldığına şahit oluyoruz. Adeta hukuksuzluk mecrasına sürükleniyoruz. Hükümetin bu ikazlara inşallah kulak kabartacağını umut ediyorum” diye konuştu.

CHP heyetini, HDP’den Sözcü Ayhan Bilgen, Eş Genel Başkan Yardımcıları Alican Önlü ve Fatma Kurtulan, Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu kabul etti. Görüşmede Özel teklife yönelik eleştirilerini sıralarken, Bilgen de “Paketin içeriği ile ilgili hemen hemen aynı kaygıları taşıyoruz” dedi.

CHP son ziyaretini Vatan Partisi’ne yaptı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, “İttifak düzenlemesine ilke olarak karşı çıkmamakla birlikte temsilde adaletin sağlanması için yüzde 10 seçim barajının kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Görüşmelerde, bir araya gelen partiler fiili durum yaratarak sandık güvenliğini sağlama konusunda uzlaştı. Edinilen bilgiye göre; teklifte öngörülen aynı apartmanda oturanların farklı yerlerde oy kullanmalarına ilişkin hükme SP’lilerin, “Biz sandık çevresinde çok iyi çalışma yürütüyoruz. Bu bize karşı alınmış bir tedbir” dediği belirtildi.