Sabah yazarı Erdoğan'ı böyle savundu! 'Arap geleneği'

Erdoğan, son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de eleştirdiği 'hediye uçak ' konusunda Azerbaycan dönüşü uçaka gazetecilere yaptığı açıklamada "Sağırları incitmek istemem. Ama bahsettikleriniz, duymuyorlar ama uyduruyorlar. İşin aslı nasıl peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı.

O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti; ‘Ben Türkiye'den para almam; bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum' dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilecek böyle bir uçak, CHP'yi niye rahatsız ediyor? Ya da onların TV kanallarını niye rahatsız eder? Bunları anlamak mümkün değil." açıklaması yapmıştı.

SABAH YAZARI: ARAP GELENEĞİ

Muhalefetin ve AKP'nin müttefiki Devlet Bahçeli'nin de hedefindeki 'hediye uçak ' için en ilginç savunma ise Erdoğan'a ve AKP'ye yakın Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan geldi. Altınok, bugün kaleme aldığı "Bu neyin kompleksi?" başlıklı yazıda uçak meselesi ele aldı ve hediye edilen 500 milyon dolarlık uçağı şu satırlarla savundu:

"Gelelim, dünyanın 17. büyük ekonomisinde yaşadığının bilincinde olarak bu uçak mevzusuna itiraz edenlere...

Onlar da özetle "Türkiye'ye uçak lazımsa kendisi alır. Katar kim ki bize hibe ediyor" diyorlar.

Ancak, Türkiye'ye hediye veremeyecek kadar önemsiz gördükleri bir ülkenin jestini kabul etmesini onur meselesi saymaları garip.

Öyle ya, bir dönem Osmanlı'nın vilayeti olan küçük bir ülke. ABD'nin darbe ve işgalle tehdit ettiği günlerde cesurca yanında duran Türkiye'ye saygı duyuyor. Ve mensubu olduğu Arap kültüründeki bir rutini, beğenilen şeyi "tak çıkartıp" hediye etme geleneğini yaşatıyor."