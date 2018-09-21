CHP: Vatandaşın krizi ve ülkeyi yönetenlerin krizi farklı

CHPSözcüsü Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Dün OVP açıklandı sabah 6.10, 6,15'e kadar düşmüştü. Bakan OVP'yi açıkladıktan sonra 6.30'un üzerine çıkmıştı. Berberoğlu serbest kalınca tekrar düştü.

-Tek adam diyor ki kriz mıriz yok, bu kriz bizim krizimiz değil. Dün değil evvel gün bir genç 'işsizim' diye kendini yakmaya kalktı.Vatandaşın krizi ve ülkeyi yönetenlerin krizi farklı.

-Programı açıklayanın, tek adamın damadı olması bu kişinin ülkenin bir bakanlığında bulunması liyakat algısı bakımından sıkıntı yaratmaktadır.

-(Erdoğan'a hediye edilen uçak) Hazine'nin internet sayfasına hibeyle ilgili sözleşmeyi koysunlar.

-Meksika devlet başkanı Obrador'un tarifeli uçağı 3 saat gecikmeli kalkmış. Demiş ki; döner dönmez bu uçağı satacağım. Bu kadar yoksulun olduğu ülkede lüks bir uçağa binmeye utanırım.

-Bu işin en başında 13 maddelik bir eylem planını 13 ana başlık altında verdik. Bunlar Türkiye'de işlerin eskisi gibi olmayacağını, dünya dstandartlarında bir demokrasiyi ön gören düzenlemelerdi.