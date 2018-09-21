Bakandan kriz açıklaması: Türkiye'de yaşananlar psikolojik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelip, 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'yle ilgili alınacak tedbirleri görüştü.

Türkiye Bankacılar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat'ın Albayrak'ın açıkladığı 'Orta Vadeli Ekonomi Modeli'ne değindi.

Hükümetin yol haritasının şeffaf şekilde kamuoyuna anlatıldığını ileri süren Bakan Gül, "TBMM'nin açılmasından itibaren bakanlıklar olarak tüm çalışmalarımız yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılması gereken tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var hem mevzuat ile ilgili hem de uygulama boyutuyla hükümetimiz bu sorunların en güzel bir şekilde en sıkıntısız olarak aşılması inancındayız. Bu sıkıntıları beraber çözeceğiz. Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz. Hem piyasa aktörleri, hem de az önce piyasada bulunan iş adamlarımızla paylaştık. Bu sorunları hep beraber aşıp, Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır. Bundan sonra geleceğimiz aydınlıktır. Türkiye daha güçlü ekonomisi ile yoluna emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Yeni Ekonomi Programı'nın bütün sanayici ve iş adamları tarafından kabul gördüğünü ve iyi şekilde karşılandığını öne süren Bakan Gül, "Bunun yanında yerli malı kullanımı hususunda iş adamlarımızla bir mutabakata vardık. Daha fazla üreterek, katma değeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fırsata dönüştürecek bir Türkiye ekonomisi vardır" diye konuştu.