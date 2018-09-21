Yandaş yazar Erdoğan'a yalvaran isimleri açıkladı!

AKP'nin yerel seçimlerde göstereceği adaylara ilişkin tartışmalar hız kazanırken, AKP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Hadi Özışık, "AKP'de gidici olan isimler" diyerek bir liste açıkladı.

Özışık'ın açıkladığı listede İstanbul'un AKP'li birçok belediye başkanının ismi yer aldı.

'MİSBAH DEMİRCAN YALVAR YAKAR'

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı olan Hadi Özışık, "AK Parti'de bu belediye başkanları gidici!" başlıklı yazısında, "Oturduğu koltuğun hakkını vermedikleri gibi, Büyükşehir'e oynayanlar var AK Parti'de... Bunların başını da Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çekiyor. Son dönemi olduğu halde aracılar vasıtasıyla yalvar yakar olanlar var..." ifadelerini kullandı.

"Bu konuda yazacak çok şey var, klavyemin tuşlarına dolanan çok fazla isim hakkında son sözü söylemedim daha. O gün elbette gelecek, hepsinin ismi tek tek listelenecek" diyen Özışık, "Üçünü beşini açıklamakta sakınca yok. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın kesin gidici isimler.. Dahası da var... O isimleri de netleştirdikten sonra yazacağım" ifadelerini kullandı.

Özışık, AKP'nin İstanbul adaylığı için birçok ismin gündeme geldiğini hatırlattığı yazısında, Numan Kurtulmuş ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın isminin öne çıktığını ileri sürdü.