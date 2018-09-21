Rahmen isimli gemi şu anda nerede?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Antme, Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen hayvanlarda şarbon görüldüğünü, bunun sonucu çok sayıda insanın hastalandığını, birçok yerleşim yerinin karantinaya alındığını ifade ederek “İstanbul açıklarında 20 gün demirleyen ve içinde şarbonlu hayvanlar olduğu iddia edilen Rahmen adlı gemi daha sonra da İzmir Çeşme açıklarında beklemiş, Sakız Adası etrafında bir rota belirlemiş ardından da Mersin açıklarına geçtiği beyan edilmiştir. Rahmen isimli gemi şu anda nerededir? Mersin açıklarında olduğu iddiaları doğru mudur? Doğruysa ne kadar süredir Mersin açıklarında beklemektedir? Gemi hangi amaçla Mersin’e gelmiştir? Hayvan taşımacılığı için tasarlanan bir gemi Mersin ve civarından ne tür bir yük almaya çalışmaktadır? Rahmen isimli gemi ne zaman Türk Karasularını terk edecektir?” sorularını yöneltti.

Antmen, önergesinde “Bakanlığın ‘İspanya’ya gidecek’ dediği geminin Türk sularından ayrılması beklenirken, Çeşme yakınlarında demir attığı haberiyle, konu yeniden gündeme gelmiş, tepkiler artınca da bu kez İzmir Valiliği bir açıklama yaparak, geminin arızalı olduğu için Çeşme’de beklediğini açıklamıştır. Arızalı denilen geminin rotasını durmadan değiştirdiği ve hareket halinde olduğu rota izleme programları tarafından vatandaşların da ulaşabileceği şekilde açık biçimde ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen geminin daha sonra da Mersin açıklarında olduğu kamuoyunda konuşulmaya başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Vekilin önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

- Panama bandıralı Rahmeh isimli geminin getirdiği hayvanlar boşaltıldı mı ? Boşaltıldı ise nerede boşaltıldı ? Bu hayvanların sağlıklı olup olmadıkları araştırıldı mı?

Ülkenin şarbon hastalığı nedeniyle panik yaşadığı bir dönemde, bakanlık neden gemide gerekli incelemeleri yapıp kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklama yapmamaktadır?

- Şarbonlu olan hayvanlar gemiye yüklenirken neden kontrol edilmemiştir? Gemi, Türkiye’ye geldiğinde neden gerekli denetimler yapılmamıştır? Şarbonlu hayvanların ülkeye girmesinin sorumluları hakkında gerekli inceleme ve idari soruşturma açılmış mıdır?

- Rahmen isimli gemi şu anda nerededir? Mersin açıklarında olduğu iddiaları doğru mudur? Doğruysa ne kadar süredir Mersin açıklarında beklemektedir? Gemi hangi amaçla Mersin’e gelmiştir?

- Hayvan taşımacılığı için tasarlanan bir gemi Mersin ve civarından ne tür bir yük almaya çalışmaktadır?

-Rahmen isimli geminin ait olduğu firmanın adı nedir? Hangi ülke ve ülkelerde faaliyet göstermektedir? Türkiye’de bugüne kadar sırasıyla belirtilmek üzere hangi işleri yapmıştır?

- Rahmen isimli gemi ne zaman Türk Karasularını terk edecektir?