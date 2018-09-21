İbrahim Kalın'dan İdlib açıklaması

İbrahim Kalın: (Bahçeli'nin yerel seçimde İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını açıklaması hakkında) "Bu açıklamayı memnuniyet verici buluyoruz."

Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dün MGK toplantısını yaptık. Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleriyle varılan İdlib Mutabakatıyla büyük insani kriz önlendi. İdlib saldırısı bu sayede önlenmiş oldu. Bu mutabakat neticesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Bunun detayları MİT, TSK ve özel kuvvetler birlik içerisinde Ruslarla birlikte sahada çalışıyorlar. Daha önce de İdlib'le ilgili çalışmalar vardı. Bu çalışmalar şimdi yoğunlaştırıldı. Terör unsurlarının ayrıştırılması bizim için de önem arz ediyor. Biz bunu Afrin'de, Cerablus, El-Bab'da gösterdik. Aynı tavrımız Suriye'nin sınır bölgelerinde de geçerlidir. Biz bunu bir bütün olarak görüyoruz.

ABD ile varılan Münbiç mutabakarının uygulanması büyük önem arz ediyor. Ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. 90 günlük takvim konulmuştu, daha fazla vakit geçirmeden bunu uygulanması büyük önem arz ediyor. Münbiç yol haritasının herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

MİT ve ilgili güvenlik kurumlarımızın yurt dışında yürüttüğü operasyonlar var. Bu operasyonlar kararlılıkla devam edecek. Reyhanlı'da olduğu gibi 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra da olsa suç işleyenler adaletin önüne çıkarılacaktır. Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın işledikleri suçlar cezasız kalmayacaktır.

ABD ZİYARETİ: Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Birçok ikili görüşmesi olacak. Yaklaşık 3,5-4 günlük programda yoğun bir diplomasi trafiği olacak.

BERLİN ZİYARETİ: Bu ziyarete olumlu yaklaşıyoruz. Pozitif bir gündem ile gidiyoruz. Maliye Bakanımız da görüşmeler yapacak. Alman tarafının iyi hazırlık yaptığını görüyoruz. Bu ziyaretin ilişkiler için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

YEP AÇIKLAMASI

Sayın Bakanımız gerçekçi, detaylandırılmış, hedefleri belli olan yeni planı açıkladı. Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılması, sağlam olan bünyesinin korunması için yeni program açıklandı. Bu programın olumlu karşılandığını görüyoruz.

Soru ve cevap

İdlib'deki gözlem noktaları: 12 askeri gözlem noktamız var. Bu noktaların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Askerlerimiz görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Sayıyla ilgili değil, takviye olarak adımlar atılmaya devam edecek.

Münbiç'teki YPG unsurları: Çalışma devam ediyor. Sahadan aldığımız bilgiler, sürecin yavaş ilerlediği şeklinde. Biz bunu takip ediyoruz. YPG unsurlarının Fırat'ın doğusuna geçme isteğimiz devam ediyor. Biz bu anlaşmaya sağdığız. ABD'nin YPG ve PYD ile angajmanın devam etmesi bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır.

Sınır ötesi operasyonu ve Fethullah Gülen'in iadesi: ABD olur, başka yerler olur FETÖ'nün yuvalandığı yerler olabilir. İlgili birimlerimizin operasyonları devam edecek. Her an her yerde her şey olabilir.