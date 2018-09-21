Askeri okullarda neler oluyor? 'Tarih tekerrürden ibaret'

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirbağ, köşesinde "Askeri Okullar-Haksız Hacizler ve Cumhuriyet..." başlıklı bir yazı kalame aldı. Demirbağ, Harp Okullarına öğrenci alımları konusunda yazdıklarımın yankısı devam ediyor. Sadece Harb Okullarına değil, Sahil Güvenlik ve Jandarma Akademisi, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Sözleşmeli subay-astsubay, uzman ve erlerin alımının tamamını MSB bünyesindeki "Personel Genel Müdürlüğü"ne bağlı "Personel Temin Merkezi" yapıyor. Peki ya o ünlü "Personel Genel Müdürü kim?" Nizamettin Ekinci..." dedi. Yeniçağ yazarı, Nizamettin Ekinci'nin AKP'den Diyabarkır'da milletvekili aday adayı olduğunu ve Ekinci'yi şimdiki göreve getirenin Ekinci'yi şüphesiz Adnan Tanrıverdi... olduğunu yazdı.

Demirbağ, "Tanrıverdi malumunuz sarayın "askeri başdanışmanı"... Ekinci 15 Eylül'de görevden alındı. Kim bilir belki yakında "büyükelçi" unvanı ile bir ülkeye gönderilerek ödüllendirilir." dedi.

Yazının devamı şöyle:

Bu arada bir düzeltme yapalım. MSB Rektörlüğünün personel alımı konusunda dahli olmadığına dair bilgi aldım. Personel Temin Merkezi'nin bağlı olduğu Personel Genel Müdürlüğü'nce MSB Rektörlüğü bilgilendiriliyormuş. Sonuçta en üst sorumlu rektörlük sayılır. Dolayısı ile Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun takibinden sorumlu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

'MİLLİYETÇİ-ATATÜRKÇÜ-DEVRİMCİ' KİMLİKLERİYLE BİLİNENLER MÜLAKATTAN ELENİYOR'

Harb Okulları ve diğer askeri okullarda gönüllü ya da sözleşmeli öğretim görevlisi olmak için çok sayıda emekli subay başvuruda bulundu. Bunlar için mülakat komisyonu oluşturuldu. Komisyonda tanıdığım okul komutanları da var. Lakin kriterler Nizamettin Ekinci'den geldiği için özellikle "Milliyetçi-Türkçü-Atatürkçü-Devrimci" kimlikleri ile bilinen, sosyal medyada hükümet aleyhinde paylaşımlarda bulunanları "yetersiz" diye mülakattan elediklerini öğrendim. Bunlardan birisi de Kuleli'den Hazırlık Sınıfından beri yakın arkadaşım Emekli Piyade Albay İlteriş Ziya Çamurdan... Çamurdan "adımı yaz" dediği için zikrediyorum. Kabul edilmeyen 50'den fazla kişi var.

Adı üzerinde asker ocağı-peygamber ocağı buralara siyaset, kayırmacılık girerse sonu felaket olur. Tarih tekerrürden ibarettir. İbret alınması için uyarıda bulunmak da bizlerin görevi.