CHP'de 'istifa' süreci başlıyor

Seçim startının ardından, belediye başkan adayları, “kademeli” olarak açıklanmaya başlanacak. Her ilde, aday ve seçim stratejisi belirlenmesi süreci ise Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın koordinasyonunda iki koldan yürütülecek.

Bu çerçevede, vekiller, PM üyeleri ve alanında uzman isimlerin yer alacağı bir Siyasi Konsey ile üç ayrı çalışma grubu sahaya inerek, hem parti örgütünün hem de seçmenin nabzını tutacak. Çalışma kapsamında her bölgenin stratejisi ve aday belirleme yöntemi ayrı ayrı belirlenmeye çalışılacak.

CHP, bu çerçevede özellikle belediyesi olmayan yerlerdeki adaylarını “erken” açıklamak için düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde parti örgütlerine bir genelge gönderilecek. Genelgede, seçimlerde aday olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının “en kısa sürede” istifa etmesi istenecek. İstifaların ardındanyeni isimlerle takviye edilecek parti örgütü seçim çalışmaları için sahaya inecek.

Seçim hazırlıklarının bir ayağını da kurultay tartışmalarında “hasar” gören parti örgütünün toparlanmasına yönelik çalışmalar oluşturuyor. Salıcı, bu çerçevede, 81 ili kapsayacak “bölge” toplantılarına devam ediyor.

‘Artık AKP düşünsün’

Salıcı, Milliyet’e yaptığı açıklamada, parti örgütünün durumunu, bölge toplantıları ekseninde değerlendirdi. Salıcı, şunları söyledi:

“Bölge toplantılarını ilk düzenleyelim diye düşündüğümüzde amacımız, parti örgütünü derli toplu bir şekilde yerel seçim sürecine yönelik motive etmekti. O motivasyon şu anda sağlanıyor. İzmir’deki toplantımızda bir tek kişi dahi, CHP’nin yerel seçimlerdeki başarısını istemenin dışında bir konuşma yapmadı. İşte CHP örgütü böyle bir örgüt. CHP’nin 24 Haziran’dan sonra ortaya çıkan iç tartışmaları tamamen kapattığı, kendi içinde bu konuyu gündemden kaldırdığı ve partinin yerel seçim başarısını önüne koyduğu ve bunun için de motive olduğu bir süreç var. Bence artık AKP düşünsün.”