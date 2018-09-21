Erkan Baş'tan Altaylı'ya sert gönderme

HDP Milletvekili Erkan Baş'tan Fatih Altaylı'ya: 24 saat o şantiyede yatmasını rica ediyorum. Gitsin 24 saat o iş koşullarında çalışsın şu anda aldığı aylığı ben kendi cebimden vereceğim.

‘Üçüncü havalimanı işçileri sudan sebeplerle ayaklandı’ diyen gazeteci Fatih Altaylı’ya HDP Milletvekili Erkan Baş’tan geldi.

Halk TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu olan HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, üçüncü havalimanı işçilerinin sudan sebeplerle ayaklandığını savunan Fatih Altaylı’ya, “24 saat o şantiyede yatmasını rica ediyorum. Gitsin 24 saat o iş koşullarında çalışsın şu anda aldığı aylığı ben kendi cebimden vereceğim” diyen Erkan Baş, işçilerin çalışma koşullarıyla ilgili de, “Orası Nazi kampı gibi” benzetmesini yaptı.