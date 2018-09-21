Kampa giriyorlar: İşte siyasi partilerin gündemi

Nergis Demirkaya/ Gazete Duvar- AK Parti, CHP, HDP, MHP arka arkaya kampa giriyor. Yeni yasama dönemine hazırlanan partilerin gündeminde ekonomideki gelişmeler, yerel seçimler, ittifak tartışmaları, af gibi birçok başlık bulunuyor.

Meclis’in 27. Yasama Dönemi için geri sayım başladı. 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla açılacak Meclis siyaset sahnesini hareketlendirecek. Hem yeni yasama süreci hem de mart yerel seçimlerine hazırlanan siyasi partiler yeni dönem yol haritalarını belirlemek için arka arkaya kampa girecek.

İLK KAMP CHP’NİN

İlk kampa girecek siyasi parti CHP olacak. “CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı” ismiyle duyurusu yapılan kamp 27-30 Eylül günlerinde Bolu-Abant’ta gerçekleştirilecek.

3 gün sürecek kamp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından sonra basına kapatılacak kamp programının ilk bölümünde CHP Grup Başkanvekillerinin yasama faaliyetleri ile bilgilendirmesi var. Bu bölümde yeni sisteme uyum için değiştirilecek İçtüzük konusunun ele alınması bekleniyor.Kampın sonraki bölümlerinde 3 sunum yapılacak. Yerel Seçim Strateji belgesine ilişkin sunumu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Dış politikadaki gelişmelerle ilgili sunumu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Ekonomik Gelişmelerle ilgili sunumu ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak gerçekleştirecek.

VEKİLLERE ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERSİ

Kampın ikinci günü milletvekillerine Prof. Dr. Can Bilgili ile Kamil Sönmez “Etkili İletişim Teknikleri” başlıklı bir sunum yapacak. Daha sonraki bölümlerde milletvekillerinin değerlendirmeleri alınacak, soruları yanıtlanacak. Kamp son yapılacak basın bilgilendirme toplantısı ile tamamlanacak.

MHP KAMPINDA İTTİFAK VE AF GÜNDEMİ

MHP grubunun kampı ise 29-30 Eylül arası Kızılcahamam’da yapılacak. 2 gün sürecek kampın açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir konuşma yapması bekleniyor. Daha sonra yapılacak basına kapalı bölümlerde başta af teklifi olmak üzere yeni dönem yasama çalışmaları, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde devam etmesi önerisi gibi başlıklar ele alınacak. Toplantıda ekonomideki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

AK PARTİ İTTİFAKI İSTİŞARE EDECEK

AK Parti’nin milletvekili kampı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül sonu gerçekleştireceği ABD ve Almanya seyahatleri nedeniyle 5-7 Ekim olarak planlandı. AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında adres yine Kızılcahamam olacak. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampta başta içtüzük olmak üzere yasama çalışmaları ele alınacak. Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaların ele alınacağı toplantıda MHP’nin gündeme getirdiği ittifak önerisinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

HDP’Lİ VEKİLLER ANKARA’DA BULUŞACAK

HDP Milletvekilleri seçimden sonra Van’da 2 gün süren bir kamp yapmıştı. Yeni yasama dönemi öncesi, 27 Eylül’de ise Ankara’da bir araya gelecekler. HDP Genel Merkezinde yapılacak ve bir gün olarak planlanan toplantıda, yerel seçimler, ekonomideki gelişmeler ile yeni yasama döneminin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.