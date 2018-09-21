'AKP'nin sıcak bakmadığı düzenlemeye CHP'den destek gelir mi?'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "MHP’nin af teklifine Berberoğlu da girer mi?" başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Yargıtay, Enis Berberoğlu kararı ile Anayasa hukukçularının aksine kararında direndi; bildiği yoldan dönmedi.

Anayasa gereği her seçim dönemi tekrar başlaması gereken yasama dokunulmazlığını görmezden gelip, Enis Berberoğlu’nun cezasını onadı.

Oysa Anayasa gereği “durma kararı” vermesi gerekiyordu.

Böylece, Anayasa’nın geçici maddesinin (20) özel hükmünü, Yargıtay 16. Ceza Dairesi eliyle genel hükmünün (83) üstünde gördü.

Ceza Dairesi yasama dokunulmazlığı teorisini yeniden yazdı…

Daha önce görmezden geldiği Berberoğlu’nun tutukluluğunu ise sonlandırdı.

Bundan sonra olacak belli, Berberoğlu kararı Cumhurbaşkanı’na oradan da TBMM’ye gidecek; Genel Kurul’da kararının okunmasıyla milletvekilliği düşecek ve cezaevine tekrar yollanacak.

Berberoğlu kararı üzerinde bu kadar ağır tartışmaların yaşandığı, AB ile yeni bir başlangıcın yapılmaya çalışıldığı dönemde, tekrar cezaevine gönderilmesinin yaratacağı olumsuzluk ortada.

VATANPERVERDİR…

Bırakın Anayasa profesörlerini dönemin AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop bugün dahi düşüncesinin arkasında ve Berberoğlu davasının dondurulması gerektiği görüşünde.

Bu durumun yarattığı travma bir yana, buna bir de Meclis’ten alınıp götürülmek istenmesi eklenecek.

Çeyrek asır yan yana çalıştığım, gazete bombalandığında yan yana oturmakta olduğum arkadaşım Enis Berberoğlu için bu mahkumiyetten daha ağır olanı, kendisine atfedilmiş olan suçtur.

Bugün parlamentoda bulunan bütün partilerin liderleri, yöneticileri ve milletvekillerinin ağırlıklı bölümü bilir ki Berberoğlu vatanperverdir...

ÇİÇEK KARARI GİBİ…

Yargının yanlış kararının içinden çıkmanın yolu yok değil…

Yakın geçmişte de Meclis’te yaşandı…

Dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyonda görüşülmekte olan ve “propagandayı suç olmaktan çıkaran” yasa nedeniyle milletvekillerinin gelen mahkumiyet kararlarının Genel Kurul’da okunmasını engellemişti.

Yasa değişikliği komisyondan geçince de milletvekilliklerinin düşmesinin önüne geçilmişti.

Benzer sürecin bugün de yaşanması için ortam hazır.

MHP lideri Bahçeli, gazeteci arkadaşlarımıza hazırladıkları af kanununu pazartesi TBMM’ye sunacaklarını açıkladı.

Bunun içine yargının Enis Berberoğlu hakkındaki hatasını düzeltici bir madde konulabilir mi?

AK Parti’nin sıcak bakmadığı af düzenlemesine bu kapsamda CHP’den bir destek gelir mi?

Eğer gelirse, devlete karşı işlenen suçlardan belirli bir ceza oranına kadar olanların kapsam içine alınmasına MHP rıza gösterir mi?

Bir sonraki hafta açılacak Meclis birçok gelişmeye gebe…

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