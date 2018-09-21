Fatih Altaylı: CHP, İstanbul'a o ismi aday gösterebilir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın "CHP’nin adayı Akşener olur mu?" başlıklı köşe yazısı şöyle:



Anlaşılan o ki, Muharrem İnce Bey kendi içinde de bazı gelgitler yaşıyor.

Bir iki hafta önce “İstanbul Belediye Başkanı adayı olmam istenirse olurum. Oradan da Cumhurbaşkanlığına yürürüm” demişti.

Ya da biz öyle duymuştuk.



Önceki akşam Habertürk TV’ye bağlandı Muharrem İnce.

Bu kez de başka bir şey söyledi:



“Ben CHP'ye Genel Başkan olup, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olmak istiyorum. Nokta."



Bir de ekledi: “Başka arkadaşlarımız zaten adaylık için çalışma yürütüyorlar”

Kastettiği isim muhtemelen bir süredir İstanbul’a aday olmak istediğini yüksek sesle söyleyen ve İstanbul’daki siyasi çalışmalarını da başlatan Gürsel tekin.

Benim ise aklıma başka bir senaryo geliyor.



Madem CHP İstanbul’a bir Cumhurbaşkanı adayını belediye başkan adayı olarak göstermek istiyor.



Ve madem CHP yerel seçimlerde de süreceği ortaya çıkan Cumhur İttifakı’na karşı Millet İttifakı’nı canlı tutmak istiyor.

Fırsat bu fırsattır.

İstanbul’a Meral Akşener’i aday gösterebilirler.

Gerçi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul’da bir varlık gösteremedi ama karşısında hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Muharrem İnce vardı.



Bu kez Muharrem İnce olmayacak.

Rakip olarak karşısına çıkan ise Erdoğan değil, en iyi ihtimalle Binali Yıldırım olacak.

Meral Hanım böyle bir teklifi kabul eder mi bilmem.

Ama o olmazsa Temel Karamollaoğlu var.

Kazanır ya da kazanamaz ama kazanması halinde İstanbul’u iyi de yönetir diye düşünürüm.

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