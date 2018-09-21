400 bin öğretmen adayı atama bekliyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 400 bin öğretmen atamasını Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtladığı soru önergesinden şaşırtan rakamlar çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde okulların öğretmen ihtiyacının 117 bin 403 olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre, 2018 yılında ataması yapılan öğretmen sayısı ise 20 binde kaldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, binlerce öğretmen adayının yıllardır mağdur edildiğini belirten CHP'li Gürer tepkisini şöyle dile getirdi: “Öğretmen açığı ve atanamayan öğretmenlerin sayısıyla ilgili tablo ortadadır. Bu ülkede 117 binden fazla öğretmen açığı bulunmaktadır. Aynı zamanda 400 binden fazla öğretmen de atama beklemektedir. Böyle bir tablo karşısında Bakanlığın yapması gereken, var olan öğretmen açığını, atama bekleyen öğretmenlerden karşılayıp bunları kadrolu bir şekilde okullarda görevlendirmektir. Sözleşmeli öğretmenler de doğrudan kadroya alınmalıdır. Mevzuatı gerekçe göstererek, öğretmen ataması yapılmaması, öğretmen açığı sorununu çözemeyeceği gibi atanamayan öğretmenlerin beklentisinin de karşılanamayacağını göstermektedir.”